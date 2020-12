Lunga intervista rilasciata dal difensore dellaMayaa Il Corriere dello Sport. Nella conversazione con il quotidiano, il centrale blucerchiato ha toccato parecchi temi della sua esperienza nel mondo del calcio, tra Europa, Giappone e la nuova avventura genovese.Yoshida ha raccontato di aver sentito, prima di accettare la proposta ligure, un ex Genoa, ossia Miura: "​e mi ha risposto che Genova è una città bellissima, di godermi il momento. Lui per me è un esempio. È incredibile, a 53 anni, gioca ancora. Non credo di potercela fare".A proposito di tecnici, Yoshida ha avuto due allenatori italiani, il primo Zaccheroni: "Mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista: tattico, psicologico, e professionistico. Purtroppo a causa del Covid non siamo riusciti ancora a vederci in Italia. Ranieri? Come Zaccheroni sono persone rispettabili e tranquille, gentili. Zaccheroni ha vinto un campionato con Milan, Ranieri col Leicester.".Il difensore è stato colpito dalla Sampdoria: "Di speciale c’è innanzitutto la maglia,. In Giappone seguivo di più la Premier però già all’ora avevo imparato i nomi delle squadre di Serie A grazie a Nakata e Nakamura. Di nome conoscevo anche Fabio, ma non lo avevo mai visto giocare: fantastico, segna sempre".Tra gli idoli di gioventù, un nome a sorpresa: ", il numero 10 jugoslavo. Dopo il Marsiglia venne in Giappone, nel mio vecchio club: il Nagoya Grampus. Cercavo di imitarlo, come tutti quelli delle giovanili, oltretutto in quel momento giocavo a centrocampo. Ma non ero così bravo, infatti in seguito mi hanno spostato in difesa. Seguivo parecchio anche le partite della Premier. Gerrard era uno dei miei preferiti: ho fatto in tempo ad affrontarlo e, dopo 5-6 anni d’ascesa, sono riuscito a scambiare la maglia con lui"." prosegue. "Ma anche per CR7: sperimenterebbe un mondo nuovo e una cultura diversa. il Giappone è in grado di ispirare positivamente gli stranieri. Penso a Wenger, Soijkovic, Zaccheroni".Consigli per gli acquisti alla Samp? "per gli sponsor e quindi per la società.. Soprattutto per gli standard italiani. In Serie A ci sono diversi giocatori più vecchi di me, sopra i trent’anni. In Premier a quell’età si fatica a trovare una quadra, c’è più competizione. Mentre in Italia se hai 32-35 anni sei un giocatore ancora rispettato. Penso a Quagliarella, Ibra, Ronaldo, Dzeko… Qui tanti attaccanti non corrono come quelli del campionato inglese, però sono tecnici e precisi in area di rigore. Se hanno un’occasione da gol, rischiato di farti male. Per questo motivo Ibra è ancora Ibra e CR7 è ancora CR7. Da quando gioco in Serie A sono molto più concentrato in area".ITALIA – «Mi ha colpito il modo di guidare. È diverso rispetto al Giappone e all’Inghilterra. Soprattutto qui a Genova, dove i sono molte strade strette. Nel mio vecchio club giapponese avevamo come sponsor la Toyota e il miglior giocatore dell’anno vinceva una vettura. Era quello il mio sogno, all’epoca. Adesso sono ambasciatore per la Land Rover in Giappone».SOGNO – «La coppa del Mondo con la Nazionale. E poi mi piacerebbe conquistare il mio primo trofeo a livello di club».SOLDI – «Il primo stipendio l’ho speso tutto per regalare una stilografica a mio padre .Dopo sono dovuto stare sempre a casa per un po’ non avevo più soldi per fare altro».