Young Boys-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è la quinta gara didalle ambizioni opposte. per gli svizzeri a quota zero rappresenta l'ultima spiaggia, per l'Atalanta a un punto dai primi 8 posti è il sogno della qualificazione diretta. I gialloneri sono reduci dal pareggio con il Lucerna, mentre i bergamaschi dal settimo successo di fila in campionato con il Parma. Gli uomini di Magnin però sono dimezzati dagli infortuni in difesa, mentre il Gasp prova a recuperare uno tra Djimsiti e Kolasinac.Partita: Young Boys-AtalantaData: martedì 26 novembre 2024

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Young Boys-Atalanta in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Orario: 21.00Canale Tv: Sky Sport Max, Sky Sport 253Streaming: Sky Go, NOWMister Magnin recupera Benito e Pfeiffer, mentre il tecnico di Grugliasco deve fare a meno di Bellanova e Zappacosta per la fascia destra, oltre che dello squalificato Ederson a centrocampo. In attacco pronta la coppia del gol Lookman-Retegui, con l'azzurro ancora a caccia della sua prima rete europea.

von Ballmoos; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin.Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Palestra, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui All. Gasperini.La sfida fra Young Boys e Atalanta sarà visibile solo su Sky Sport, Sky Sport Max e Sky Sport 253 in esclusiva assoluta.Sky Go e Now per vedere Young Boys-Atalanta in streaming.La telecronaca affidata a Dario Massara e Blerim Dzemaili, su Diretta Gol toccherà invece a Riccardo Gentile.