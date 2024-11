Young Boys, Magnin: "Vogliamo fare il primo gol in Champions all'Atalanta, con l'Inter potevamo vincere...."

GETTY

anche domani lo faranno e poi deciderò, abbiamo comunque già le idee chiare, peccato però per gli infortunati di lungo corso come Anel Husic che non è sulla lista".fa subito il punto della sua rosa in vista della gara di Champions di domani alle 21 contro l'Atalanta, sul sintetico di Berna. Un'ultima spiaggia per i gialloneri a 0 punti, sconfitti in extremis anche dall'Inter.Entrambe sono due squadre straordinarie in Italia, l'Atalanta è seconda, l'Inter è terza, l'Atalanta è straordinaria, marcano molto, vengono da un enorme successo, hanno vinto l’Europa League, sarà un avversario molto forte con avversari individuali forte e validi".

"Per noi èmportante essere coraggiosi, ma è possibile vincere, con l'Inter l'abbiamo visto, è un avversario forte, dobbiamo vedere i nostri lati positivi"."Sì, è un piccolo vantaggio per noi, potevamo sfruttarlo contro l’Inter, ma dopo 30 minuti ci rendiamo conto che le squadre sono già adattate al sintetico ma abbiamo dalla nostra il pubblico di casa".Noi quando iniziamo le partite che sia in Svizzera o in Champions vogliamo vincere, loro sono avversari di grande qualità, dobbiamo prepararla in maniera differente ma l’idea è di essere coraggiosi e provare a fare il primo gol all'Atalanta, è una sfida perché finora non ha preso mai gol in Champions".

"Non credo che dobbiamo badare solo a Lookman, ci sono tanti top, uno può solo avanzare migliorando nel confronto con i più grandi"."Sa che è importantissimo per noi ma deve concentrarsi e svolgere il suo ruolo, attenendosi a quello di cui abbiamo parlato, sono sicuro che ci aiuterà"."Importante avere giocatori fissi ma anche freschi, che danno fiducia agli altri sul campo".