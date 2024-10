Young Boys-Inter, le pagelle di CM: Thuram bomber vero, Dimarco ancora decisivo. Barella smarrito

AFP via Getty Images

In bello stile si tuffa a deviare un colpo di testa ben indirizzato verso il secondo palo. Per il resto deve ringraziare gli avversari per la grande imprecisione.Inzaghi si lamenta del suo posizionamento, lo vuole maggiormente presente in fase di possesso. Il francese invece manca in entrambe le fasi e quando viene richiamato in panchina ha anche parecchio da ridire.(Dal 32’ s.t.: I minuti a sua disposizione sono pochi per incidere, specie perché di mestiere fa il difensore. Si fa notare per un bel tunnel su Colley.Sulle palle alte non soffre mai ma perde qualche duello di pieno fisico. Rimane sul pezzo.

Troppo ghiotta l’occasione che spreca davanti al portiere su assist di Mkhitaryan, ma è anche vero che alla fine è l’unico dei tre centrali titolari che spicca per qualche buona iniziativa.Una prima mezz’ora drammatica in cui non riesce in nessun modo ad arginare le avanzate di Hadjam. Il primo spunto interessante lo trova al 32’, quando scappa via proprio ad Hadjam costringendolo al giallo. Sulla conseguente punizione sfiora il gol con un bel colpo di testa. A inizio ripresa conquista subito un calcio di rigore, prova a spingere con maggiore iniziativa e c’è sempre lui a crossare al centro nell’azione che porta Zielinski a calciare da 10 metri.

Male, lui come il resto del centrocampo. Parte sempre con nervo ma è più un buttarsi a occhi chiusi nel fuoco che una lucida transizione.: Da play smarrisce quasi tutte le sue qualità.: Anche l’armeno incappa in una giornata no, lì in mezzo i nerazzurri perdono tutte le misure e concedono tante e agli avversari.(Dal 15’ s.t.Impatta perfettamente il tracciante di Dimarco e incrocia la traiettorie alla ricerca del secondo palo. Il pallone esce di un niente. Al minuto 90 gli capita sui piedi la palla per sbloccare il match e ammazzare la partita, ma l’errore che commette con tutta la porta di fronte è clamoroso e lascia tutti di sasso.

: Si perde in piena area la marcatura di Virginius che colpisce di testa indisturbato costringendo Pavard al salvataggio. Disordinato e impreciso, esce per un risentimento ai flessori della coscia sinistra.(Dal 9’ s.t.: Con lui sulla fascia è tutta un’altra musica. L’esterno nerazzurro entra e cambia la partita con l’assist dal fondo per Marcus Thuram).Il tacco con il quale chiude l’uno due con Bisseck è meraviglioso, l’iraniano libera il compagno davanti al portiere, ma c’è il bell’intervento di Von Ballmoos. Servito da Dumfries, gli capita un rigore in movimento ma si coordina malissima e calcia alto sprecando una buona occasione.

(Dal 32’ s.t.: Sempre più decisivo, sempre più bomber. Quando l’Inter ha bisogno, arriva l’acuto del francese a ristabilire nuovi equilibri. Allo scadere realizza un gol pesantissimo che consente ai suoi compagni di vincere una partita che avrebbero anche potuto perdere.Quando Dumfries guadagna il calcio di rigore va a prendersi il pallone per calciare, Barella gli si avvicina per dirgli qualcosa ma l’austriaco abbassa la testa e sistema il pallone sul dischetto. Pessima idea, la conclusione è centrale e il portiere respinge.

(Dal 15’ s.t.Fatica a entrare in partita ma allo scadere inventa il tacco che manda Dimarco al cross che vale l’assist dell’1-0 per Thuram. È il minuto 90’ e pesa come un macigno.S. Inzaghi 5,5: L’Inter vince ma soffre eccessivamente e rischia più volte di subire gol. Già la prima frazione di gioco era stata negativa, ma i nerazzurri rientrano dagli spogliatoi senza soluzioni alternative e continuano a offrire il fianco agli avversari.