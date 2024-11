Youth League, Aston Villa-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Juventus FC via Getty Images

La Juventus Primavera torna in campo in Youth Leaegue per sfidare i pari età dell'Aston Villa Under 19 nel nuovo turno della Champions League dei giovani. I bianconeri di Francesco Magnanelli erano partiti fortissimo con due vittorie nelle prime due, ma poi si sono arenati con un punto nelle ultime due che li ha fatti scivolare all'11esimo posto a 7 punti. Percorso opposto, invece, per gli inglesi che dopo due sconfitte nelle prime due si sono rilanciati con due vittorie consecutive contro Bologna e Bruges.



YOUTH LEAGUE, ASTON VILLA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Aston Villa Under 19 - Juventus Primavera• Data: mercoledì 27 novembre 2024• Orario: 14.00• Canale TV: -• Streaming: -ASTON VILLA UNDER 19 (4-4-2): Proctor; Rowe, Katsukunya, Routh, Patterson; Young, Hemmings, Pavey, Broggio; Burrowes, Jimoh-Aloba.: Radu; Gil, Martinez, Montero; Ventre, Boufandar, Florea, Ripani, Pagnucco; Vacca, Pugno.Al momento non è prevista in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Aston Villa Under 19-Juventus Primavera

Non sarà possibile seguire la sfida tra Aston Villa Under 19 e Juventus Primavera nemmeno in diretta streaming, né su SkyGo, né su NOW, né su UEFA tv.