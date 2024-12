Atalanta, Gasperini: "Siamo in un ottimo momento ma non più forti del Real, Zappacosta c'è, Scalvini no..."

AFP via Getty Images

“Nessuna squadra quando gioca con il Real può dirsi favorita, per noi sarà una gara importante per la classifica, la giocheremo nel nostro stadio che è un gioiellino, e ci arriviamo con una classifica importante, dobbiamo isolarci dai commenti su favorita o meno”, cosìalla vigilia della sfida al, in programma domani alle 21 al Gewiss Stadium.“Ancelotti è il miglior allenatore al mondo, mi spiace che non è venuto a Parigi perché non era un premio alla carriera ma per quello che ha fatto nell’immediato”.

La classifica è momentanea, di qui a pensare che sia superiore al Real Madrid mi sembra si vada un po’ oltre, vediamo domani sul campo, noi faremo il massimo per mettere in difficoltà il Real, è indubbio, siamo un po’ più cauti a definirla più forte del Real Madrid, è un’euforia un po’ esagerata, ci togliamo da questo concetto”.“Il 14 agosto sembrava il punto più alto, per il mercato aperto non ci eravamo arrivati benissimo e l’abbiamo pagato anche in campionato ma per una buona ora abbiamo fatto la nostra gara, adesso siamo migliorati, di condizione, alcuni saliti di livello come Lookman, a dicembre molte sono migliorate, sarà una partita diversa da quella di agosto, per condizione e momento”.

“Per noi è un ottimo momento, primi in classifica a livello di risultati, abbiamo regalato soddisfazione ai tifosi, si percepisce nell’elettricità che c’è in giro, dovremo recuperare la migliore concentrazione per giocare una bella partita”.“La possibilità di sbagliare formazione è alta rispetto ad agosto”, ride, “ora è cambiata nel numero e nella rosa ma soprattutto nelle prestazioni di questi giocatori, abbiamo tanti top player, Lookman è diventato ancora più continuo, è tra i top in Europa e nel mondo. Un giocatore forte che oggi è davvero per la squadra, meno individuale”.

Zappacosta c’è, Scalvini oggi cadendo male ha avuto un problema alla spalla, non è fratturata ha una sublussazione, è dolente, peccato, ma non dovrà fare operazioni, recupererà”."Quando raggiungi un obiettivo poi te ne poni un altro, non inarrivabile, è per me e per la società, cerchi di ripartire guardando gara per gara, facendo così però il tempo vola e non te ne accorgi, è quello che ti tiene vivo"."Il presidente non mi chiede mai niente, ho detto che eravamo salvi, ha detto che ne mancavano tre o quattro, ma mai mi ha chiesto del risultato, ci tiene solo all'atteggiamento, all'essere squadra, uniti e compatti, è straordinario, è la sua forza come dirigente".