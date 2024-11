Youth League: come stanno andando le 6 italiane in gara e 6 talenti da seguire

EMERGENZA DIFESA? C'E' GIL

Uno dei giocatori di casa Juventus che sta vivendo senza fissa dimora è il centrale difensivo classe 2006 Javier Gil Puche o più semplicemente Gil. 3 presenze in Youth League, 3 in campionato, 3 in Serie C con la Next Gen e ora la chiamata per aggregarsi alla prima squadra allenata da Thiago Motta per far fronte all'emergenza incredibile nel reparto difensivo in seguito ai ko alle ginocchia di Bremer prima e ora di Cabal. Acquistato dall'Alaves nell'estate 2023 è un difensore spagnolo elegante, bravo tecnicamente e mancino di piede. Caratteristiche perfette per sposarsi con l'idea di costruttore di gioco che ha in mente Thiago Motta un po' come accadde con Calafiori (che in parte lo ricorda) nella passata annata a Bologna.