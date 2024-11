Youth League, Inter-Lipsia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

torna in campo inper sfidare i pari età delnel nuovo turno della Champions League dei giovani. I nerazzurri sono l'unica squadra a punteggio pieno e si trovano da soli in vetta alla classifica del girone unico a quota 12 punti. Molto più complicato il percorso dei tedeschi, attualmente al 27esimo posto in classifica con soli 3 punti all'attivo.• Partita: Inter Primavera-Lipsia Under 19• Data: martedì 26 novembre 2024• Orario: 14.30

• Canale TV: -• Streaming: -Zamarian; Della Mora, Re Cecconi, Alexious, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Topalovic; Romano, Spinaccé, De Pieri.LIPSIA UNDER 19 (4-1-3-2): Dickes; Bungim Reschke, Shuldes, Kos; Weisbach; Gebel, Klapija, Jatta; Ramsak, Sakar.Al momento non è prevista in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Inter-Lipsia.Non sarà possibile seguire la sfida tra Inter Primavera e Lipsia Under 19 nemmeno in diretta streaming, né su SkyGo, né su NOW, né su UEFA tv.