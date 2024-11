Youth League, Lille-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La formazione bianconera è partita in maniera positiva nel torneo piazzando due vittorie contro PSV (1-0) e Lipsia (3-0), ma nell'ultimo turno è arrivato il primo ko, proprio all'ultimo respiro, contro lo Stoccarda, capace di imporsi 3-2 in quel di Vinovo.Il Lille, invece, si presenta al match da imbattuto: i pareggi contro Sporting (2-2) e Atletico (1-1) sono stati inframezzati dal prestigioso successo per 2-1 contro il Real Madrid.

• Partita: Lille-Juventus• Data: martedì 5 novembre 2024• Orario: 16.00• Canale TV: -• Streaming: UEFA.tv: Merzouk; Lucea, Cossier, Baret, Mbamba-Muanda; Bonnechere; Akalé, Diaoune, Imbondo, Faiz; Lachaab. All. Pichot.: Zelezny; Gil Puche, Martinez Crous, Pagnucco; Crapisto, Boufandar, Ngana; Vacca, Pugno, Finocchiaro. All. Magnanelli.Al momento non è prevista in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Lille-Juventus.

Sarà possibile seguire la sfida tra Lille e Juventus in diretta streaming su varie tipologie di dispositivi. Lo si potrà fare su tablet e smartphone utilizzando l’app di UEFA.tv e inserendo il proprio nome utente e password. Per seguire la sfida su pc e notebook sarà invece sufficiente collegarsi al sito UEFA.tv.