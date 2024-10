Getty Images

Youth League: l'Inter in 10 stende lo Young Boys con un gol nel finale, vince anche l'Atalanta in rimonta

Non solo la Champions League dei grandi. Oggi di scena anche la Youth League, che vede un doppio successo da parte delle squadre italiane. L'Inter di Andrea Zanchetta batte in dieci uomini lo Young Boys per 3-2 grazie a un gol nel finale del capitano Christos Alexiou. La rete del difensore greco regala ai nerazzurri la terza vittoria consecutiva in questa Youth League, che garantisce il primo posto nel girone.



In giornata, poi, altro successo italiano, con l’Atalanta Primavera che batte in rimonta il Celtic per 2-1 grazie ai gol di Camara e Goggi. Dopo i successi contro Arsenal (4-1) e Shakhtar (0-3), quindi, i bergamaschi raggiungono l'Inter e il Salisburgo al primo posto della classifica generale della Youth League.