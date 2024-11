Youth League, Slovan Bratislava-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

I rossoneri hanno totalizzato due punti in quattro partite, frutto dei pareggi contro Liverpool (0-0) e Bruges (1-1), con in mezzo la sconfitta per 2-1 contro il Bayer Leverkusen e il successivo ko contro il Real Madrid (1-2) nell'ultimo turno disputato.Gli slovacchi si presentano all'appuntamento con gli stessi punti nella graduatoria della League Phase, a pari merito, dunque, in 30esima posizione.• Partita: Slovan Bratislava-Milan

• Data: martedì 26 novembre 2024• Orario: 13.00• Canale TV: -• Streaming: -Balog; Polakovic, Tomanek, Balog, Spisiak; Denko, Marko; Maros, Murar, Svec; Ivanics. All. Suchomel.Colzani; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Tartaglia; Stalmach, Sala; Sia, Liberali, Ibrahimovic; Scotti. All. Guidi.Al momento non è prevista in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Slovan Bratislava-Milan.

Non sarà possibile seguire la sfida tra Slovan Bratislava e Milan nemmeno in diretta streaming, né su SkyGo, né su NOW, né su UEFA tv.