Zalewski-Galatasaray: ore decisive. Dirigenti turchi attesi a Roma

Col mercato turco che si chiude il 13 settembre sono ore caldissime per il futuro di alcuni giocatori della nostra Serie A. Nicolaè finito nel mirino del Galatasaray che si sta avvicinando alla richiesta dei giallorossi di circa 10 milioni di euro. L’esterno polacco ad agosto aveva rifiutato il PSV Eindhoven, mentre ora può aprire al trasferimento in Turchia.– Nella giornata di ieri l’entourage dismentiva la possibilità di lasciare Roma, ma nelle ultime ore la situazione ha preso un’altra piega. Il giocatore ha richiesto un ingaggio da 2,5 milioni a stagione (a Roma prende 350mila euro) e il Galatasaray può mettere sul piatto 2 milioni più bonus. Per questo il numero 59 giallorosso ora può lasciare la Capitale. In queste ore sono attesi in città dei dirigenti turchi che vogliono chiudere l’affare per completare la rosa dopo l'arrivo di Osimhen. L'alternativa è Luca Pellegrini della Lazio.

gli ultimi giorni di agosto aveva detto ‘no’ all’offerta del PSV Eindhoven perché convinto di potersi ritagliare un ruolo da protagonista nella Roma di Daniele De Rossi. L’arrivo di Saelemaekers ha cambiato i piani e a sinistra ora la concorrenza è tanta. Oltre al belga c’è anche El Shaarawy che si è messo alle spalle dei problemi fisici ed è pronto a tornare a disposizione di De Rossi. Inoltre con il possibile passaggio a tre su quella fascia si aggiunge anche l’agguerrita concorrenza di. Il contratto di Zalewski scade nel 2025 e il club giallorosso ha già dato l’ok per la sua cessione.