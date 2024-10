Getty Images

Zalewski spiega la scelta nazionale: "Mi sento polacco al 100% e la FIGC comunque non mi ha mai contattato"

17 minuti fa



Ieri, a poche ore dalla sfida contro la Croazia in scena questa sera alle ore 20.45, la Nazionale polacca ha incontrato alcuni piccoli fan nel corso di un evento. Una bambina ha chiesto al centrocampista della Roma Nicola Zalewski, nato a Tivoli e in gol stasera, perché quest'ultimo abbia scelto di rappresentare la Polonia e non l'Italia: "Ho scelto la Polonia perché mi sento polacco al 100% e poi, se vogliamo dirla tutta, la Nazionale italiana non mi ha mai contattato",