Zamorano accende Inter-Juventus: "Non dimenticheremo mai il furto del 1998"

Ivan, ex attaccante cileno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno di Inter-Juventus, ricordando il suo passato in nerazzurro e la sfida passata alla storia per il fallo non fischiato di Iuliano su Ronaldo:.... Ma ricordo anche il mio gol in uno 0-3 a Torino in Coppa Italia 1996-97".Poi, parlando dell'Inter attuale:"La rosa è competitiva anche per la Champions, può giocarsela con tutti. Basti vedere come ha affrontato il City due volte, non una: parlo della finale, dove meritavamo la vittoria, ma anche dell'ultima sfida coraggiosa a Manchester".

- "Che arrivi quinto, quarto o più in alto ancora, non conta molto. Ciò che è importante è che per tutti sia uno degli attaccanti migliori in circolazione. Io mi specchio in lui, siamo guerrieri entrambi".- "Ormai anche lui, seppur in ruolo diverso, dà la stessa sicurezza che dava il padre. Mi colpisce la sua continua crescita, chissà dove potrà arrivare".