Ex Juventus, Trezeguet: "Vlahovic deve determinare di più, può arrivare a 30 gol. Come vice consiglio un ex Inter"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juventus, due dei maggiori talenti ai quali Thiago Motta si affida per provare a riportare i bianconeri ai livelli di competitività del passato. “Il mio centravanti preferito in questa Serie A è Mateo Retegui.”.Poi Davidè entrato maggiormente nel dettaglio, a partire dai: “Motta si appoggia molto a Dusan e lui deve diventare ancora più decisivo e protagonista.È stato così per me e ora lo è per Vlahovic. Si muove bene, Dusan: ha realizzato 7 reti e, ma dipende anche dalla Juve. Il grande attaccante deve vivere per fare gol e scrivere la storia. Vincere uno scudetto farebbe compiere il salto di qualità a Vlahovic., il 2000 del River Plate, ex Inter: ha il passaporto italiano e gli argentini in Serie A si ambientano subito”Sempre dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il discorso si sposta”. Parole importanti a poche ore da una sfida attesissima e molto importante per il campionato dei bianconeri, che vedrà Vlahovic regolarmente al centro dell'attacco, mentre il turco classe 2005 rischia la panchina in favore di Weah.