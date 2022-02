Dybala? L'ha portato in Italia lui. Luca Toni? L’ha lanciato lui. Cavani? Sempre lui. Ilicic? E chi altri poteva scoprirlo se non Maurizio Zamparini? Tutti questi fuoriclasse hanno fatto del Palermo il loro trampolino di lancio, vale lo stesso per Fabio Grosso - diventato campione del mondo con la maglia rosanero - e per tanti altri - da Sirigu a Barzagli, da Miccoli a Pastore - che - alle dipendenze di Zamparini - hanno trovato la loro identità. scomparso oggi a 80 anni, li aveva compiuti a giugno - non è dato a sapere, perché parliamo di un uomo complesso, con una personalità ricca di sfumature, parliamo di, tanto da venire immediatamente riconosciuto anche da chi - di calcio - ne sa poco o il giusto.. Era unico, non replicabile.Ci giocava molto, anche. Godeva quando era davanti alle telecamere, si divertiva come un matto quando - alle assemblee di Lega - litigava con i colleghi, ma senza rancore e senza livore, così, per il gusto di farlo, perché - in fondo -- anzi: il prima e il dopo della partita - in uno show. Ma dietro alla facciata dell’uomo burbero dai modi talvolta scomposti, si nascondeva invece una persona gentile.E’ stato il presidente del Venezia (portato in Serie A dopo la tormentatissima fusione col Mestre: aveva contro tutti ma fece anche quella volta di testa sua) e del Palermo (cui ha regalato la storica qualificazione in Coppa Uefa e in Europa League, ma anche la finale di Coppa Italia persa nel 2011 contro l'Inter), ma, il club di casa, quello per cui - era nato a Sevegliano, in provincia di Udine - provava l'affetto più sincero. Stava male da qualche tempo, Maurizio Zamparini: se n’è andato all'ospedale di Ravenna dopo un ricovero nei giorni di Natale a Udine, dove aveva subito un intervento chirurgico che aveva aggravato una situazione già complicata., era capace di alzare i toni ma anche - un attimo dopo - di aprirsi in un sorriso e di silenziare la rabbia, con quella sua voce roca, simile alla carta vetrata eppure colma di calore. A voler considerare da un certo punto di vista la sua fama acclarata di «Mangia-allenatori», verrebbe da dire che Zamparini è stato un benefattore - anzi, di più: il massimo contribuente - della categoria dei tecnici italiani. La contabilità in questi casi è sempre variabile, ma si attesta sui 51 esoneri.Ne ha avuti tantissimi, e molti bravi, alle sue dipendenze. Da Guidolin a Del Neri, da Ventura a Prandelli, da Gasperini a Delio Rossi, da Novellino a Zaccheroni, da Ballardini a Iachini, da Gattuso a De Zerbi:, di innamoramenti che si accendono all'improvviso. Poche volte si è pentito dei suoi innumerevoli esoneri: con Pioli, per esempio, preso e cacciato nel breve volgere di un paio di settimane.Negli affari era imbattibile. Con i due consulenti storici - Rino Foschi e il compianto Gianni Di Marzio - litigava in continuazione, ma alla fine si faceva consigliare: si fidava della loro competenza, perché Zamparini - la competenza - sapeva riconoscerla nel mare mosso di un mondo come quello del calcio dove spesso chi alza più fumo è anche chi viene considerato più bravo., lo considerava un nuovo Sivori. Si innamorava di quei giocatori “fuori catalogo”,: l'aveva avuto in prestito dall’Inter per sei mesi, dopo una chiacchierata con Massimo Moratti. A fine campionato - con i suoi gol e i suoi assist El Chino aveva salvato da solo il Venezia - Zamparini chiese a Moratti di lasciargli l'uruguaiano per un altro anno, ma dovette cedere, perché il presidente dell’Inter si era innamorato - pure lui, follemente - del talento purissimo di Alvaro.Zamparini era sposato in seconde nozze con Laura Giordani, dalla prima moglie aveva avuto quattro figli: Silvana, Greta, Andrea e Diego.- il più piccolo, chiamato con il nome del padre di Zamparini -, a soli 23 anni, fatale un’ischemia. Per Zamparini era stato un colpo durissimo, non si era più ripreso. Quindici anni a Venezia (1987-2002), altri sedici a Palermo (2002-2018) prima che alcune scivolose vicende giudiziarie lo costringessero all'uscita di scena: per più di trent’anni Maurizio Zamparini ci ha accompagnato nei sentieri del calcio, dimostrando al di là delle sfuriate e dei momenti televisivi da «Blob», di amare sinceramente il pallone. La traccia che lascia - alla fine e al netto dei soldi spesi e intascati - è proprio questa, quella diperché di gente così non ce n'è più, si è perso lo stampino.