Zaniolo all'Atalanta: affare chiuso, cifre e formula

Getty Images

si appresta a passare dal. Si avvera così il desiderio del giocatore di tornare in Italia dopo un paio di esperienze all'estero che non sono andate come si auspicava. L'exandrà a rinforzare i freschi campioni dell'e andrà a rimpolpare un reparto già pieno di talenti, da, daAlla corte di Gasperini, Zaniolo ci arriva inun prestito che diventa obbligo al raggiungimento del. In più a queste cifre si aggiungono iche portano il computo totale a. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dellache pure spingeva per prendere il classe 1999. L'accordo ormai c'è, si attende l'espletamento delle visite mediche (già la giornata di giovedì 4 luglio potrebbe essere quella buona) e quindi l'annuncio ufficiale.

Zaniolo è reduce dalle esperienze con, in questo momento è infortunato, uno stop causato dalla frattura del metatarso che gli ha impedito di rispondere alla convocazione per glidel ct, Luciano