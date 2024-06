Zaniolo: "Juventus, Douglas Luiz giocatore totale. Futuro? Voglio tornare in Serie A, sono ottimista"

AFP via Getty Images

promuove l'imminente arrivo dialla: "E' un gran colpo. Un giocatore totale, un leader".E non solo, l'attaccante italiano classe 1999 fornisce un assist ad: "Voglio tornare in Serie A".- Zaniolo ha concluso la stagione all', dove ha giocato con il centrocampista brasiliano, e ha fatto ritorno al, con l'obiettivo però di salutare il club di Istanbul in estate. Nel frattempo, l'ex Roma ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi proprio sull'ex compagno di squadra Douglas Luiz: "Quando sarà ufficiale, gli manderò un messaggio: abbiamo sempre avuto un bel rapporto a Birmingham. Per la Juventus è un gran colpo. Douglas Luiz è un top: giocatore fortissimo, di livello internazionale. Lo ha dimostrato nell’ultima stagione in Inghilterra".

- "Parliamo di un centrocampista completo, totale. Da noi giocava nei due di centrocampo o mezzala, ma ha talmente tanta qualità che secondo me potrebbe essere impiegato anche più avanti, da trequartista. Basta vedere i suoi numeri. Douglas Luiz segna e fa segnare, ma è anche uno che corre, recupera palloni, si inserisce in area. E soprattutto imposta il gioco, dettando i tempi alla manovra. Vale tutti i soldi che la Juventus ha investito per lui e sono convinto che darà una bella mano ai bianconeri".- "A Douglas direi soltanto una cosa: se hai fatto così bene in Premier, ti ripeterai anche in Serie A. È nazionale brasiliano ed è ancora giovane: secondo me in Italia potrà fare ancora meglio".

- "Un brasiliano-europeo, una bella persona. E poi è un leader, tanto in campo quanto nello spogliatoio".- "La palla di cristallo per prevedere il futuro non ce l’ho... A parte le battute, se penso al Bologna di Thiago Motta e al centrocampista con cui ho giocato all’Aston Villa, beh Douglas Luiz mi sembra perfetto per applicare le idee dell’allenatore italo-brasiliano".- "Lo vedremo... Senz’altro Douglas è uno che la palla te la fa arrivare pulita e con i giri giusti, possiede una qualità superiore alla media. Ed è abile tanto nel fraseggio corto quanto nei lanci".

- "L’ho detto al mio agente, Claudio Vigorelli, e lo sa anche il Galatasaray: voglio tornare in Serie A. Una soluzione si troverà, sono ottimista".