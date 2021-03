ha concesso un'intervista a Tuttosport, nella quale ha parlato di lotta scudetto, del lavoro di Conte all'Inter, del futuro di Donnarumma e delle critiche a Pirlo.- "I periodi no capitano a tutte le squadre. All’Inter è successo con l’eliminazione della Champions League. Il Milan ha pagato gli infortuni, l’assenza di Ibrahimovic, il peso del giocare il giovedì in Europa".- "Eppure sono passati solo tre mesi. Un allenatore vince anche quando costruisce un gruppo, se costruisci una mentalità.".- "Il suo rendimento è sempre stato medio-alto, un rendimento che si addice a un portiere di una squadra titolata e con una grande storia di portieri come l’Inter. Il suo successore? Musso sta avendo continuità, Conosco bene Gollini, mi piace molto Meret, sono strafelice che Cragno continui a crescere. A livello di portieri in Italia siamo ben messi, c’è l’imbarazzo della scelta".- "Io se gioco nel Milan, nell'Inter o nella Juve penso di essere in un grande club, di essere al top. Poi se voglio fare un'esperienza all'estero è un altro discorso. Ma".- "Dopo nove scudetti consecutivi può succedere di non vincerlo, succederà anche che magari non lo vincerà per un po’ di anni. E’ normale che certi giocatori abbiano un anno di flessione o i giovani che sono arrivati hanno necessità di tempo per inserirsi. Non ci vedo nulla di male, non si può sempre vincere".