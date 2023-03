Nelle ultime settimane si era diffusa una voce secondo cui Zhang avrebbe potuto rifinanziare il debito con Oaktree, ma l’edizione odierne de Il Sole 24 Ore smonta questa ipotesi e spiega come il fondo californiano sia pronto a cedere l’Inter.



“L’ipotesi rifinanziamento da parte degli Zhang emersa nelle scorse settimane, è diventata più complicata vista l’attuale dinamica dei tassi di interesse e la difficoltà ad ottenere finanziamenti di questa portata, se non a costi molto elevati. Al tempo stesso, sembra attualmente difficile trovare un nuovo fondo che possa subentrare a Oaktree. Il fondo californiano, se gli Zhang non dovessero ripagare il proprio debito, tuttavia non appare intenzionato a gestire il club nerazzurro come fatto negli anni scorsi ad esempio da Elliott per il Milan. Potrebbe essere così lo stesso Oaktree (che è anche tra i sottoscrittori del bond da 415 milioni dell’Inter) ad individuare possibili compratori per il club, nel caso in cui Zhang non dovesse trovare soluzioni alternative”.