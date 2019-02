Dino Zoff, ex portiere della Juve, ha parlato in un intervista a Radio Kiss Kiss: "Guardate come gioca la Juventus: non sarà spettacolare, ma nello sport bisogna superare l'avversario, non far bella figura esteticamente. L'altro giorno ho visto il Manchester City e Guardiola, quando attaccava il Chelsea, era ben messo in difesa. Europa League? Il Napoli ha i numeri per poterla vincere, ci deve credere con convinzione".