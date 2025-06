Milan, le verità non dette su Reijnders. Perché si vuole cedere così tanto prima di comprare?

, direbbe Nanni Moretti.con l'avvento dei social e delle nuove tecnologie. Lasciano soprattutto tracce impossibili da cancellare e dunque difficilmente smentibili.E solleva, come minimo, degli interrogativi sull'operato di questo dirigente e sulla direzione che questa società stia intraprendendo.Non vogliamo giocare a nascondino e non è una gara di indovinelli. Quell'alto dirigente si chiamaed il club in questione è il. Che nella giornata di ieri ha ufficialmente cedutoper 55 milioni di euro più bonus al Manchester City. Privandosi del suo miglior calciatore dell'ultima stagione e di uno dei punti di riferimento dell'attuale squadra, idealmente anche per gli anni a venire, ma soprattutto riportando d'attualità quelle che erano state le parole, a domanda diretta e precisa, dell'amministratore delegato rossonero. “Focalizziamoci su cosa fare per rafforzare e non sulle cessioni perché sono stati fatti degli errori e dobbiamo migliorare.”.antecedente all'ultima giornata di campionato contro il Monza. In un San Siro che, dopo i primi 15' di partita, si sarebbe in buona parte svuotato e che avrebbe accompagnato con fischi, cori di malcontento indirizzati a tutti i componenti del management e pure qualche manifestazione isolata, come quella del tifoso che, rivolto alla tribuna autorità, sventolò la maglia di Paolo Maldini. In quel preciso momento,e che la situazione sia precitata in nemmeno un mese. Che la mancata partecipazione ad ogni competizione europea nella stagione ventura potesse essere un “pretesto” per ragionare su qualche sacrificio era stato certamente messo in conto, ma il segnale che se ne trae è allarmante.Il, che pure ha scelto di puntare su due certezze nel panorama del calcio italiano come il neo ds Igli Tare e Massimiliano Allegri come allenatore per ripartire,Magari individuando prima il suo naturale sostituto e “presentarlo” prima della cessione dell'ex AZ Alkmaar; oppure scegliendo un approccio più aderente alla realtà e spiegando i motivi per i quali si è resa necessaria un'operazione che, al momento, si fatica a comprendere anche sotto un aspetto meramente economico.Perché– 55 milioni di euro garantiti, ma che coi bonus può avvicinarsi ai 70 –La partenza di Reijnders non sarà infatti l'unica di questa campagna estiva e(senza dimenticare Tomori, Thiaw e gli altri calciatori che, con un'offerta soddisfacente, possono salutare)Un lancio (col paracadute?) nell'ignoto, cercando probabilmente di mettere a disposizione di Allegri calciatori più pronti per l'immediato e più funzionale al suo gioco. Ma prendendosi comunque l'ennesimo rischio.. Logiche che sono state portate avanti anche quando i risultati c'erano e non facevano certo pensare all'andamento di quest'ultima stagione:per garantirsi la sostenibilità finanziaria. Ma perché, immaginando il parco giocatori come una serie di investimenti,Un ragionamento che, in teoria, sarebbe più facile da far accettare in tempi difficili come quelli attuali, dopo un'annata avara di soddisfazioni e di introiti. A patto che...Mettendo in conto che certi discorsi possano non trovare l'approvazione della totalità o di una porzione molto consistente del tifo milanista, abituato a guardare al presente e al futuro con altre prerogative, ma ormai entrato nell'ottica che le tante problematiche del sistema calcistico italiano impediscano ai nostri club di poter ragionare come le top squadre straniere fanno.Perché nel calcio di oggi le “bugie bianche” rischiano solo di complicare il quadro e generare distacco.