Zona Champions: stop Lazio e Fiorentina, “tiene” la Juve, per i bookie fiducia nel Milan di Conceicao

Frenata persempre favorita ma occhio all'effetto Sergio Conceicao sul. In Serie A si assestano le quote per un piazzamento tra le prime quattro - che vale la qualificazione in Champions League - che risentono inevitabilmente dei risultati dell'ultimo turno di campionato e della Supercoppa italiana a Riad. Il 2-0 nel derby ridimensiona le chance di concludere la stagione tra le Top Four per la formazione di Baroni, che ora si gioca a 3 su Better, mentre i viola di Palladino - nettamente sconfitta al Franchi dal Napoli e che ha racimolato un punto nelle ultime quattro giornate - è proposta a 4,50.

Quota leggermente inferiore a quella odierna per un piazzamento Champions del(4,75), che con la nuova guida tecnica ha battuto in rimonta prima la Juventus e poi l'Inter conquistando il primo titolo della stagione. Proprio i bianconeri di Thiago Motta, al momento quinti ma con una partita da recuperare, sono "on fire" per finire la stagione tra le prime quattro, visto che questo esito è in lavagna a 2,15.