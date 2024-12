Zortea: "Gasperini antipatico? No, ma è complicato per i permalosi. Seguito la Juventus, ma quando l'ho affrontata..."

Getty Images

E' un buon momento per ilin campionato, tre risultati utili consecutivi con i pareggi contro Milan e Genoa e la vittoria sul Verona. Tra i protagonisti c'è, a segno nel 3-3 contro i rossoneri, che si racconta a Il Corriere dello Sport.L'esterno classe 1999 parla a tutto tondo e si sofferma anche sull'esperienza sull'Atalanta e quanto imparato da, commentando anche le voci sul tecnico della Dea: "Antipatico? No, ma è complicato per i permalosi".- "Già a Bolzano pensavo che sarei diventato un calciatore professionista. Bergamo è stata una tappa importante, una società e un ambiente impeccabili".

- "Ma no. Diciamo che è un allenatore complicato per i giocatori permalosi. Io non lo sono? Per niente, da Gasperini ho imparato moltissimo".- "Ho imparato da lui? Anche. Cura i dettagli in maniera maniacale e ha un approccio umano fantastico. Sotto questo punto di vista è ai vertici".- "Che abbiamo trovato la quadra. Siamo una squadra che nessuno vorrebbe incontrare, aggressiva e compatta".- "Credo sia un’evoluzione del calcio, il mio ruolo interpretato in maniera diversa, in proiezione offensiva. Mi piace".

- "I terzini che attaccano, come Dani Alves e Cancelo. Ma a casa ho le maglie di Alex Del Piero, stravedevo per lui".- "Da ragazzino la seguivo. Quando ci ho giocato contro, ho provato un sentimento vicino all’odio. Sportivo, s’intende. Ma non scriverlo".