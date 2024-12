Le slot puntata minima 1 centesimo non rappresentano solo il sogno di molti ma sono la categoria più apprezzata dai giocatori alle prime armi. Ne esistono molte, anche con grafiche, premi e gameplay affascinanti e in questa guida segnaleremo le migliori slot 1 centesimo, confrontando anche quali casinò offrono maggiore varietà di scelta.

Top 10 Slot con puntata minima 1 centesimo

Le slot a 1 centesimo sono abbastanza comuni e in questa sezione abbiamo scelto le top 10 per noi più interessanti. Abbiamo guardato ai titoli con maggiore successo tra il pubblico, come Book of Dead e Starburst. Abbiamo anche considerato il payout e la facilità del gioco. Queste slot sono adatte anche ai principianti.

In qualche occasione abbiamo forzato un po’ prendendo slot da 1 centesimo per linea di pagamento.

Slot Machine Dove trovarla Puntata minima Altre puntate basse Payout Book of Dead 1 centesimo 2, 5 e 10 centesimi 96.21% Vinci la Gallina 1 centesimo 2, 5 e 10 centesimi 97% Rise of Merlin 1 centesimo 2, 5 e 10 centesimi 96% Age of the Gods 1 centesimo per linea 2, 5 e 10 centesimi 95,02% Starburst 1 centesimo per linea 2, 5 e 10 centesimi 96.01% Halloween Fortune 1 centesimo per linea 2, 5 e 10 centesimi 97.05% Er Colosseo 1 centesimo 2, 5 e 10 centesimi 98.01% Starburst 1 centesimo per linea 2, 5 e 10 centesimi 96.01% Desert Treasure 1 centesimo 2, 5 e 10 centesimi 97.05% Captain's Treasure 1 centesimo per linea 2, 5 e 10 centesimi 97.06%

Le migliori 3 slot con deposito minimo 1 centesimo

Dalla top 10 al podio: ecco le 3 slot con puntata minima di 1 centesimo che, dopo molti test, abbiamo voluto premiare. Si tratta di slot con soldi veri da provare se si vuole limitare al minimo il budget per il casino online. Abbiamo cercato di spaziare tra provider, tema, grafica e soprattutto gameplay, in modo da consigliare una panoramica completa.

▶ Vinci la Gallina



Un giocatore che cerca slot con deposito minimo 1 centesimo potrebbe essere alle prime armi. Se si è in questa situazione, suggeriamo Vinci la Gallina, slot con un solo rullo e regole talmente semplici da essere padroneggiate già dopo le prime rullate. L’obiettivo è fare cash out prima che compaia il simbolo del Lupo: se si manifesta nel pollaio si perde tutto, mentre tutti gli altri simboli permettono di incrementare il jackpot.

Volatilità Alta

RTP 97%

Vincita massima 500X

Produttore Skywind

▶ Starburst



Parliamo ora di un gioco con deposito minimo 1 centesimo a bassa volatilità e ciò vuol dire che le vincite saranno frequenti anche se non troppo generose. Se si è in cerca di un gioco con la classica griglia con 5 rulli e 3 righe, sulle quali devono atterrare 3 o più simboli uguali, anche in questa slot simboli e regole sono talmente immediati da poter essere compresi subito dai principianti. Nonostante ciò, non manca una funzione speciale che regala fino a 5 respin.

Volatilità medio-bassa

RTP 96.01%

Vincita massima 500X

Produttore NetEnt

▶ Er Colosseo



Non è stato facile escludere slot come Book of Dead, Age of the Gods o Halloween Fortune che, per gameplay e grafica, superano molte delle slot citate finora. Tuttavia, tra le slot puntata minima 1 centesimo, Er Colosseo brilla per l’RTP pari al 98%. Paga molto e questo non è un dettaglio, oltre a divertire per lo stile fumetto. Inoltre, alzando la posta, ha fino a 25 linee di pagamento, Wild e Scatter per attivare Free Spins come bonus senza deposito e un simpatico Bonus Game.

Volatilità media

RTP 98.01%

Vincita massima 7.500x

Produttore Capecod

● ● ●

Cosa sono le slot da 1 centesimo

Le slot da 1 centesimo sono semplicemente la proposta più economica nel mondo dei casino. Si sbaglia se si pensa che siano giochi scadenti: chi meno spende nel mondo dei migliori casino online non avrà prodotti di scarsa qualità, ma solo vincite più basse.

Tra le slot puntata minima 1 centesimo abbiamo citato alcuni titoli che sono diventati cult tra gli appassionati dei giochi online, ma è ovvio che il bottino non sarà stellare e che con questo budget molti giochi non sono accessibili.

La possibilità di avere 100 rullate a un solo euro ha un costo. Prima di giocare, bisogna impostare il valore delle puntate al minimo. In molti casi, devi anche scegliere una sola linea di pagamento. In Halloween Fortune, per esempio, si passa da 20 a 1.

Dove trovare le migliori slot a 1 Centesimo

Slot puntata minima 1 centesimo Sisal

Anche i casino online più famosi non rinunciano ad offrire slot da un centesimo. Sisal non fa eccezione: infatti, da sempre, il portale fa della profondità del palinsesto in tutti i giochi un punto di forza. C’è l’imbarazzo della scelta, ma tra le Penny Slot disponibili sul famoso brand segnaliamo Er Colosseo, Immortal Blood e Book of Dead.

Slot 1 centesimo Eurobet

La solida collaborazione con i più importanti partner tecnologici garantisce un’ampia offerta di slot con puntata minima 1 centesimo su Eurobet. Per il tema avventura, una delle opzioni più gettonate è Desert Treasure. Segnaliamo anche Halloween Fortune, che spicca per il payout al 97.05%.

Slot 1 centesimo GoldBet

Chi cerca giochi ricchi di funzioni speciali può trovare terreno fertile nel palinsesto slot 1 centesimo di Goldbet. Se si è in cerca di un gioco con giri gratis, in Rise of Merlin si attivano i con 3 scatter, mentre alzando la posta a 2 centesimi c'è la mitologica Book Of Ra Deluxe, con free spin e la modalità “Rischio” per provare a raddoppiare la posta.

● ● ●

I migliori provider delle slot con puntata minima 1 centesimo

Skywind : Vinci la Gallina è il titolo del produttore, fucina di slot a tema animali

: Vinci la Gallina è il titolo del produttore, fucina di slot a tema animali NetEnt : Starburst e Gonzo's Quest sono due tra i capolavori prodotti

: Starburst e Gonzo's Quest sono due tra i capolavori prodotti Novomatic : attivo anche nei casino fisici, ha prodotto Book of Ra

: attivo anche nei casino fisici, ha prodotto Book of Ra Capecod : tra le slot 1 centesimo segnaliamo Immortal Blood, Er Colosseo e Ulisse.

: tra le slot 1 centesimo segnaliamo Immortal Blood, Er Colosseo e Ulisse. Playtech : provider di casino live, piattaforme poker e slot. Ha creato la serie mitologica Age Of

: provider di casino live, piattaforme poker e slot. Ha creato la serie mitologica Age Of Pragmatic Play: celebre per Big Bass Bonanza e per la capacità di creare titoli cult.

Pro e Contro delle Slot da 1 centesimo

PRO ✅ CONTRO ❌ Provi nuovi giochi spendendo poco

Quasi tutti i siti hanno slot da 1 centesimo

Anche con 1 centesimo le slot hanno vincite generose

Ricco palinsesto per gameplay, temi e stili Vincite basse proporzionalmente basse

Per alcune slot bisogna ridurre il numero delle linee di pagamento

Consigli e strategie per giocare alle slot da 1 centesimo

Dovrebbe ormai essere palese che i casino online danno la possibilità di divertirsi anche con cifre irrisorie, ovvero con le slot da 1 centesimo. Vediamo ora quali sono i vantaggi e gli svantaggi di limitare al minimo le puntate.

Pochi soldi, ma tanta fantasia e un po’ di strategia: se si cercano le slot ad 1 centesimo qualche accorgimento va messo in atto. I giochi a volte tenderanno ad essere basici, ma il gameplay e i simboli di giochi come Book of Dead andrebbero comunque studiati anche provando le demo, le versioni che sono gratuite ma che ovviamente non garantiscono vincite.

Non è da sottovalutare anche l’importanza dell’RTP, visto anche che in questa categoria esistono le slot che pagano di più con un ottimo payout. Infine, occhio ai bonus: sono lo strumento migliori per giocare senza investire neanche un euro.

Alternative alle slot a 1 centesimo

Slot con Puntata Minima 5 Centesimi: Book of Ra Deluxe e Lord of The Ocean

Book of Ra Deluxe e Lord of The Ocean Slot con Puntata Minima 10 Centesimi: Aviator e Gonzo's Quest

Aviator e Gonzo's Quest Altri giochi da casino a puntata bassa: Big Bass Bonanza e Plinko

FAQ

Quali sono le migliori slot con puntata minima di 1 centesimo?

Tra le slot con puntata minima di 1 centesimo spiccano per originalità, gameplay e payout alcuni titoli come Vinci la Gallina, Starburst ed Er Colosseo

Esistono bonus per le slot da 1 centesimo?

Molti dei bonus benvenuto casino possono essere spesi sulle slot da 1 centesimo, anche se non ne esiste uno dedicato esclusivamente a questa categoria

Le slot da 1 centesimo sono disponibili nei casino ADM?

Certo, per quanto riguarda gli operatori con licenza ADM le puntate sulle slot dei casino legali partono da un minimo di 1 centesimo. Il numero di questi giochi è ridotto rispetto al palinsesto, ma il giocatore ha comunque molte alternative.