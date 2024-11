Pronostico Inghilterra-Irlanda, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Inghilterra-Irlanda e il parere dei bookies

L'Inghilterra ha finalmente dimostrato di essere una squadra compatta. Credo che, nonostante la difficoltà della partita, vincerà contro l’Irlanda,. Andrea Stefanetti

Nel sesto turno di Nations League, l’. La sfida andrà in scena domenica 17 novembre alle ore 18:00. Prima di presentarvi il mio pronostico e il parere dei bookies, ecco le quote di alcuni operatori:Gli inglesi conducono il proprio girone avendo conquistato 12 punti, mentre l’Irlanda occupa la terza posizione con 6 punti in classifica.La squadra momentaneamente guidata da Lee Carsley arriva dalla buona vittoria esterna contro la Grecia per 3-0.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione UEFA:

Quale sarà il risultato esatto di Inghilterra-Irlanda? Il pronostico dei bookmakers

I bookmakers ritengono che il risultato esatto più probabile per la sfida Inghilterra-Irlanda sia 2-0 in favore dei padroni di casa. I bookies infatti, prevedono che gli inglesi conquistino i tre punti realizzando due reti e mantenendo la propria porta inviolata. Nel confronto quote effettuato è bet365 a offrire la quota migliore (5.50), seguito da Betway (5.25) e Sisal (5.00).

I precedenti di Inghilterra-Irlanda

Inghilterra e Irlanda si sono incontrate per 12 volte nella propria storia. Il bilancio dei precedenti è favorevole agli inglesi con 4 vittorie per la Nazionale dei "Tre Leoni", 7 pareggi e una sola vittoria per gli irlandesi nel 1988. Come finirà questo match?

Inghilterra-Irlanda: le probabili formazioni

Inghilterra che dovrebbe schierare l’11 migliore per dare continuità al risultato con la Grecia. Dovrebbe tornare dal 1’ Harry Kane e alle sue spalle agiranno Mdueke, Bellingham e Gordon. L’Irlanda si affida al suo ariete in attacco, Evan Ferguson.Pickford, Walker, Guehi, Konsa, Lewis, Gallagher, Jones, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane. All. CarsleyKelleher, Doherty, Collins, Scales, O’Dowda, Ebosele, Dulles, Knight, Johnston, Ferguson, Szmodics. All. Hallgrimsson

Dove vedere la partita

È possibile seguire Inghilterra-Irlanda in diretta streaming grazie alla piattaforma internazionale UEFA TV. Per accedere al servizio, basta collegarsi a internet e visitare il sito ufficiale di UEFA TV, dove potrai trovare tutte le partite disponibili.