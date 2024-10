Pronostico Milan Udinese con quote, consigli e probabili formazioni

Il mio pronostico su Milan Udinese: i rossoneri torneranno alla vittoria?

Sarà una partita tosta per il Milan. L’Udinese ha mostrato di essere una squadra difficile da affrontare e, soprattutto, è in fiducia. Tuttavia, credo che gli uomini di Fonseca vinceranno la gara. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 18:00, ilnello splendido scenario dello StadioSan Siro. Prima di mostrarvi il, ecco le quote di differenti operatori sul match:Il Milan vorrà tornare alla vittoria dopo la deludente sconfitta contro la Fiorentina, gli uomini di Fonseca andranno alla ricerca dei tre punti. L’Udinese, fino ad ora, è stata una delle squadre rivelazione di questo inizio di campionat, e non sembra volersi fermare.In caso di vittoria i rossoneri si porterebbero a 14 punti, sorpassando così la squadra friulana che rimarrebbe ferma a 13.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Milan Udinese

I pronostici Milan Udinese più interessanti

Consiglio risultato esatto 2-1 a 9.00 su Sisal

In occasione della partita tra Milan e Udinese, valida per l'ottava giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei bookies che, a mio parere, sono molto interessanti.Il Milan dovrà cercare necessariamente la vittoria, visto il non buonissimo avvio di campionato e la brusca frenata nella trasferta di Firenze. Mi aspetto una squadra aggressiva,. La quota più alta è offerta da Sisal a 9, seguono Snai e Betsson a 8.75.

Consiglio Milan Udinese: 1 + Goal Sì

L’Udinese ha dimostrato di poter essere pericolosa in zona gol, lo dimostrano i due gol segnati all’Inter in questo campionato. Credo, dunque, che potrebbe segnare anche a San Siro e quindi consiglio l’esito 1+Gol. La quota è di 2.90 su Goldbet e Lottomatica, mentre su Snai è offerta a 2.85.

Leao primo marcatore della partita

Con un solo gol segnato in questo campionato, ci si aspetta di più da Rafael Leao. Il calciatore portoghese ha iniziato al di sotto delle aspettative e mi aspetto da lui una prestazione matura e convincente. Per questo motivo credo possa essere lui a sbloccare la partita. La quota di Leao primo marcatore è di 6.00 su Betsson, 5.25 su Snai e Goldbet.

Dove trovare le migliori quote su Milan Udinese

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Milan Udinese: dominio rossonero

Nelle 105 gare complessive fra Milan e Udinese, i rossoneri hanno avito la meglio per 45 volte. Praticamente la metà, invece, l’Udinese che è ferma a 23. Nella scorsa stagione una vittoria per parte, con i bianconeri che hanno vinto a San Siro per 0-1 e i rossoneri 2-3 a Udine in rimonta con gol di Noah Okafor nei minuti di recupero.

Probabili formazioni di Milan Udinese: Thiaw dal 1'

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match valido per l'ottava giornata di Serie A:



MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Terracciano; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.



Con lo squalificato Theo Hernandez, agirà Terracciano sull’out di sinistra, torna Thiaw in difesa. In avanti dovrebbe essere confermato il quartetto formato da Pulisic, Morata, Leao e Abraham: Runjaic si affida al tandem Thauvin-Lucca.

Dove vedere Milan Udinese

Il match Milan-Udinese sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match live e anche on demand, accedendo alla piattaforma da vari dispositivi. DAZN offre la possibilità di vedere tutte le partite della Serie A, incluso questa sfida in programma sabato alle ore 18:00.