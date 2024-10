Pronostico Roma Inter con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Roma Inter

A mio giudizio il match terminerà in pareggio. Credo che sarà un match equilibrato in cui la squadra di Juric, spinta dall'Olimpico, metterà in seria difficoltà i nerazzurri. Andrea Stefanetti

È tempo di big match nell’ottava giornata di Serie A. Infatti, domenica 20 ottobre alle 20.45, è in programma la partita fraallo stadio Olimpico. Prima di mostrarvi il, ecco le quote di diversi operatori:Entrambe le squadre vorranno vincere e sicuramente ne gioverà lo spettacolo. Sarà una partita combattuta in ogni reparto viste le buone individualità delle rose. L’Inter cerca una vittoria per rimanere almeno certa della seconda posizione, la Roma per riscattare il pareggio di Monza.. I nerazzurri vantano una rosa superiore rispetto alla formazione di Juric che però, non perderà occasione di mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Roma Inter

I pronostici Roma Inter più interessanti

Consiglio risultato esatto 1-1 a 7.75 su Snai

In occasione del big match tra Roma e Inter, valido per l'ottava giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei bookies che, a mio parere, sono molto interessanti.Sarà una partita equilibrata, con due squadre che giocheranno con moduli praticamente speculari e che cercheranno di vincerla sul piano tattico senza scoprirsi troppo. In funzione di ciò,. Troviamo la quota dell’1-1 a 6.50 su Goldbet, 7.25 su Betsson e, la più alta su Snai a 7.75.

Inter passerà in vantaggio ma la Roma riuscirà a pareggiare

La squadra di Inzaghi cercherà di partire forte per cercare di togliere più certezze possibili ai suoi avversari. Credo che i nerazzurri passeranno in vantaggio nel primo tempo, per poi farsi rimontare nel secondo. Consiglio l’su Goldbet, Betsson e Snai.

Mkhitaryan primo marcatore del match

Il primo gol del match potrebbe arrivare da un centrocampista. E a farlo, potrebbe essere il classico gol dell’ex. Sto parlando di Henrikh Mkhitaryan, ancora a secco in questo campionato potrebbe trovare la rete contro la sua ex squadra. Le quote di Mkhitaryan primo marcatore le troviamo a 9.50 su Bwin, 11.50 su Sisal e 10 su Betsson.

Dove trovare le migliori quote su Roma Inter

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Roma Inter

Sono 216 i precedenti fra Roma e inter, Per 62 volte hanno vinto i giallorossi, mentre sono 97 le vittorie dei nerazzurri. Nella scorsa stagione, l’Inter è riuscita a battere la Roma sia in casa che in trasferta, rispettivamente per 1-0 e 2-4.

Probabili formazioni di Roma-Inter

Ecco le possibili scelte dei due tecnici per il big match valido per l'ottava giornata di Serie A:



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Le Fee, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.



Tridente pesante per Juric che dovrebbe schierare Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Hermoso alla prima da titolare. L’Inter dovrebbe schierare i titolatissimi, l’11 che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione. Confermatissima la coppia Thuram-Lautaro.

Dove vedere Roma Inter

Roma-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, non sarà possibile seguirla invece sulle reti Sky. La si potrà vedere anche in streaming scaricando l’applicazione su qualunque dispositivo compatibile.