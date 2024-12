Quote vincente Amici 2025, scommesse e pronostico sui favoriti

Quote vincente Amici 2025, le scommesse sui favoriti

Uno dei talent show più seguiti in Italia è ormai entrato nel vivo e i bookmakers hanno pubblicato sulle proprie piattaforme le. In questo approfondimento analizzeremo le quotazioni dei favoriti alla vittoria secondo i bookies e condivideremo il nostro pronostico sul possibile vincitore di Amici di Maria De Filippi. Prima di entrare nel dettaglio della nostra pagina, riportiamo le, secondo la nostra valutazione.abbiamo voluto prendere in considerazione i cinque concorrenti che, secondo i principali bookies, possono ambire a vincere il programma condotto da Maria de Filippi. Oltre ai già citati Vybes, Luk3 e Doria, vi sono altri due giovani cantanti che stanno conquistando il pubblico da casa: Nicolo Filippucci (nato nel 2006) e Senza Cri (classe 2000).

● ● ●

Dove piazzare delle scommesse su Amici?

Per aiutarvi nella ricerca delle quote su 'Amici', abbiamo creato una lista di operatori che si sono distinti per le loro offerte extra-sportive, i bonus scommesse disponibili e la sicurezza delle piattaforme. Si prega di notare che questi siti di scommesse potrebbero non sempre avere le quote aggiornate sul talent show condotto da Maria De Filippi, in quanto esse potrebbero essere temporaneamente sospese per aggiornamenti.Alcuni degli operatori citati offrono degli interessanti bonus senza deposito che però non possono essere utilizzati su quote antepost riguardanti reality e talent show.

● ● ●

Pronostico vincitore Amici: il parere del nostro esperto

Siamo ancora agli inizi del programma, quindi è difficile fare un pronostico, ma credo che Vybes abbia ottime possibilità di vincere questa edizione. Sta dimostrando talento e carattere, che sono caratteristiche molto apprezzate dal pubblico. Andrea Stefanetti

In vista dell'inizio della 'fase calda' del talent più amato dagli italiani, abbiamo chiesto un parere al nostro esperto su chi vincerà Amici 2025. Ecco la sua risposta:

● ● ●

Albo d'oro Amici: i vincitori delle ultime 10 edizioni

Sarah Toscano - 2024 (Cantante)

Mattia - 2023 (Ballerino)

Luigi Strangis - 2022 (Cantante)

Giulia Stabile - 2021 (Ballerina)

Gaia Gozzi - 2020 (Cantante)

Alberto Urso - 2019 (Cantante)

Irama - 2018 (Cantante)

A. Muller - 2017(Ballerino)

Sergio Silvestre - 2016 (Cantante)

The Kolors - 2015 (Band)

Dal lontano 2001, il format di Amici di Maria De Filippi ha sfornato numerosi talenti. Molti di questi artisti (cantanti e ballerini) sono riusciti a emergere e a ottenere importanti riconoscimenti. Alcuni saranno presenti al prossimo Festival della musica italiana e figurano anche nella lista dei favoriti secondo le quote vincente Sanremo dei bookmaker. Di seguito, ecco l'Albo d'oro dei vincitori di Amici di Maria De Filippi delle ultime dieci edizioni:

● ● ●

Faq sulle scommesse Amici

Dove si trovano le quote su Amici di Maria de Filippi?

Alcuni operatori presentano le quote sul vincitore di Amici nella sezione 'Spettacolo' o 'Extra-Sport'.

Quali tipologie di scommesse sono disponibili su Amici?

Al momento della redazione di questo approfondimento sono disponibili solo le quote sul vincitore. Non è da escludere che, a ridosso della finale, siano disponibili altri mercati come "testa/testa" o "primo eliminato della serata" come è accaduto in occasione di X Factor

Quando è in programma la Finale di Amici 2025?

Non è stata ancora decisa la data definitiva per la Finale di Amici ma dovrebbe andare in scena a marzo 2025.