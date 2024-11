Bookmaker Quote Fiorentina vincente Conference bet365 6.50 Snai 5.00 Goldbet 5.50 Sisal 5.00 Lottomatica 5.50

La terza competizione europea per importanza entra nel vivo con la quarta giornata. Dopo le due Finali perse consecutivamente, la Fiorentina vuole finalmente sfatare il tabù Conference. Quali sono le chances dei Viola secondo le? Prima di analizzare l'intera lavagna quote, ecco le probabilità di trionfo attribuite alla squadra di Palladino da cinque diversi operatori:

Quote vincente Conference League, le scommesse sulla Fiorentina e sulle favorite

seguita da Betis Siviglia e Fiorentina. Appare complicata l'impresa per tutte le altre compagini con Gent, Panathinaikos, Heidenheim e Copenhagen che guidano un folto gruppo di outsider.

Domande frequenti quote vincitore Conference League

Qual è la squadra favorita a vincere la Conference?

Secondo i bookmakers, la principale candidata a vincere la Conference è il Chelsea.

La Fiorentina può vincere la Conference League 2025?

Sì, secondo gli operatori del betting i viola hanno ottime chances di vincere il trofeo: la loro quota è compresa tra 5.50 e 7.00.

Dove si trovano le quote Antepost Conference League?

Numerosi bookmakers italiani, anche i nuovi siti di scommesse , presentano nelle proprie piattaforme la sezione Antepost. Per trovarla occorre cliccare sulla competizione interessata e poi successivamente su 'Antepost' o 'Vincitore competizione'.