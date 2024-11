Scommesse vincente Mondiale per Club 2025, le quote su Juve e Inter

*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente Mondiale per Club 2025: le scommesse sui favoriti

In vista dell'inizio della competizione, i bookmakers hanno aggiornato nei propri siti leTra le squadre italiane,sono le protagoniste attese: ma quali sono le loro reali possibilità secondo i migliori operatori? Di seguito, il parere di cinque diversi bookies sulle probabilità di trionfo delle compagini della Serie A:Così come si può notare dalla comparazione, l'Inter è leggermente favorita rispetto alla Juventus. L’esperienza europea acquisita negli ultimi anni, con finali raggiunte sia in Europa League che in Champions League, contribuisce a far percepire la squadra di Inzaghi come la principale candidata italiana per il titolo mondiale. La Juventus, pur contando su un potenziale notevole, ha ancora una rosa giovane che può peccare nei momenti decisivi del torneo.Secondo le quote dei bookmaker sul vincitore del Mondiale per Club,. Seguono Bayern Monaco, PSG e Inter, considerate comunque tra le principali contendenti. Tra le outsider figurano Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Juventus, con possibilità ridotte rispetto alle prime. L’impresa appare ancor più ardua per River Plate e Flamengo, quotati dai principali operatori oltre 30.

Pronostico sul vincente Mondiale per Club

Punto deciso sul Bayern Monaco per il Mondiale per Club. I tedeschi, con una rosa di qualità e una panchina profonda, si presentano come seri candidati alla vittoria. Le uniche squadre che vedo in grado di impensierirli sono il Real Madrid, il Manchester City e l'Inter. Andrea Stefanetti

Dopo aver analizzato le quote di differenti operatori sul Mondiale per Club, abbiamo chiesto al nostro esperto il pronostico sulla possibile squadra vincitrice della competizione:

Dove scommettere sul Mondiale per Club

FAQ Mondiale per Club

Quando inizia il Mondiale per Club?

Il Mondiale per Club "allargato" si terrà per la prima volta nell'estate del 2025 dal 15 giugno al 13 luglio.

Quote Mondiale per Club: quali sono le squadre favorite?

Secondo i bookies le squadre favorite alla vittoria del Mondiale per Club sono Real Madrid e Manchester City.

Scommesse Mondiale per Club: quali sono le quote di Inter e Juve?

Nell'analisi comparativa tra cinque bookmaker, l'Inter mostra una quota media di 14.00, mentre quella della Juventus si attesta su 25.00.