Quigioco è un operatore di scommesse e casinò online con licenza ADM (concessione GAD n. 15221), attivo sul mercato italiano dal 2013. Parte del network Microgame, offre una piattaforma che punta a soddisfare le esigenze di scommettitori e appassionati di casinò con una vasta gamma di opzioni di gioco, un’interfaccia semplice da utilizzare e bonus competitivi. In questa recensione, esamineremo attentamente tutti gli aspetti di Quigioco, inclusi i bonus di benvenuto, la facilità di registrazione, l’assistenza clienti e molto altro. Abbiamo testato la piattaforma per oltre 24 ore al fine di fornire un’opinione completa e obiettiva.



Il nostro riscontro su Quigioco

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti



Quigioco si distingue per un’offerta variegata che copre più di 22 sport e una sezione live molto ben strutturata. Dalla nostra esperienza sulla piattaforma, è emerso che Quigioco è al passo con i top competitors come Snai e Sisal per palinsesto sportivo, promozioni e assistenza clienti

● ● ●

Recensioni Quigioco sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus di benvenuto scommesse di Quigioco prevede un Real Bonus del 100% fino a 25€, distribuito in cinque rilasci settimanali da 5€ ciascuno. Per ottenere il bonus, è necessario effettuare una prima ricarica di almeno 25€, inserendo il codice promo QUIPROG. Il bonus scommesse viene accreditato settimanalmente e deve essere scommesso su almeno quattro eventi con quota minima di 1.40. La promozione è valida solo per nuovi clienti registrati via web, con documenti d’identità già inviati e verificati.

● ● ●

Il bonus di Quigioco a confronto

Il bonus di benvenuto di Quigioco, che offre fino a 25€ in Real Bonus distribuito in cinque rilasci settimanali da 5€, ha i suoi pro e contro rispetto ad altri operatori. Ad esempio, Bet365 e Betway offrono bonus sul primo deposito più immediati e di maggiore entità, ma con requisiti di scommessa più elevati. Mentre il bonus di Quigioco è più frammentato e con scadenze settimanali, risulta comunque interessante per chi preferisce gestire piccoli importi. Tuttavia, sbloccarlo interamente può essere più complesso rispetto a bonus che richiedono un unico turnover. Nessuno degli operatori citati invece offre un bonus senza deposito per le scommesse sportive.



● ● ●

Come procedere alla registrazione su Quigioco

Registrarsi su Quigioco è un processo rapido e intuitivo, perfetto anche per chi non ha molta esperienza con i siti di scommesse online. Ecco una guida passo passo:

Clicca su “Registrati” : troverai il pulsante in alto a destra sulla homepage; Inserisci i tuoi dati personali : dovrai fornire nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono. Inoltre, scegli un nome utente e una password sicura per il tuo account; Imposta le limitazioni sul deposito : Quigioco ti permette di impostare dei limiti settimanali sul deposito, un'opzione importante per il gioco responsabile. Questa fase è obbligatoria e ti consente di controllare meglio le tue spese; Conferma la registrazione : una volta inseriti tutti i dati, riceverai un'email di conferma all'indirizzo che hai fornito. Apri l’email e clicca sul link di conferma per attivare il tuo account; Carica un documento di identità : per convalidare il tuo conto e sbloccare la possibilità di prelevare fondi, dovrai caricare una copia del tuo documento di identità (carta d'identità, passaporto o patente). Questo passaggio è cruciale per verificare la tua identità e conformarsi alle normative richieste a tutti i siti scommesse ADM. Inizia a giocare : una volta completata la registrazione e verificata la tua identità, potrai effettuare il tuo primo deposito, riscattare eventuali bonus e iniziare a scommettere.

La procedura è stata pensata per essere semplice e veloce, garantendo al contempo la sicurezza e il rispetto delle normative italiane in materia di gioco online.

● ● ●

Quigioco, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Durante il nostro test, Quigioco si è dimostrato un sito ben strutturato, con una chiara suddivisione delle sezioni dedicate alle scommesse sportive, ai giochi da casinò, alle lotterie, al bingo e alle altre aree presenti. La sezione sportiva offre un palinsesto ampio e variegato, con particolare attenzione agli eventi live, dove gli utenti possono piazzare scommesse in tempo reale. Tuttavia, la mancanza di un servizio di live streaming rappresenta una limitazione, soprattutto per chi è abituato a seguire gli eventi in diretta mentre scommette. La sezione casinò, invece, offre una vasta gamma di giochi, incluse numerose slot machine e tavoli da gioco, sia in versione digitale che live con croupier. I giochi sono forniti da alcuni dei principali sviluppatori del settore, come ad esempio Pragmatic o Evolution, garantendo una qualità elevata e un’esperienza di gioco coinvolgente. Uno dei punti critici di Quigioco è la navigazione su dispositivi mobili. Sebbene la versione mobile del sito sia completa e accessibile, presenta alcune difficoltà, come tempi di caricamento non sempre ottimali e una responsività che potrebbe essere migliorata. Questo può rendere l’esperienza meno fluida rispetto a quella offerta da alcuni competitor.

● ● ●

Quigioco App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L’app scommesse di Quigioco, disponibile per dispositivi Android e iOS, consente di accedere a tutte le funzionalità principali del sito, inclusi i giochi da casinò. Tuttavia, l'interfaccia utente non sempre risulta intuitiva, soprattutto durante le scommesse live, dove la velocità di navigazione è cruciale. L'assenza di uno streaming live e delle statistiche dettagliate in tempo reale sugli eventi penalizza ulteriormente l'esperienza, rendendo l'app meno competitiva rispetto a quella di altri operatori come Bet365, che offrono funzionalità più avanzate per gli utenti in movimento.



● ● ●

Quigioco: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Quigioco è ampio e dettagliato, coprendo oltre 22 sport, tra cui calcio, basket, tennis, e sport meno comuni come cricket e freccette. Particolarmente degno di nota è il focus sul calcio, dove Quigioco offre fino a 400 mercati per i principali eventi (un numero significativo, non troppo distante dai principali operatori italiani come Sisal, Snai e Lottomatica), con opzioni come "Combo", "Multigol" e scommesse su marcatori. La sezione live è ben sviluppata, consentendo scommesse in tempo reale con aggiornamenti rapidi, con una sezione interamente dedicata al live streaming e alle statistiche su tutti gli sport presenti in palinsesto che rappresentano un plus in confronto ad altri competitor come, ad esempio, Elabet.

Valutazione della sezione live streaming

Quigioco offre un servizio di live streaming che permette di seguire eventi sportivi selezionati, tra cui partite della NBA e della Bundesliga, direttamente dalla piattaforma. Anche se il numero di eventi disponibili è limitato rispetto ad altri operatori, la possibilità di guardare le partite in diretta e scommettere contemporaneamente arricchisce l’esperienza di gioco. Per accedere allo streaming, è necessario registrarsi, avere un saldo di almeno 10€ e cliccare sull’icona “Diretta TV” nella sezione live. Il servizio è accessibile su PC, smartphone e tablet, garantendo flessibilità e comodità.

● ● ●

Il casinò Quigioco: un’offerta diversificata e promozioni esclusive

Quigioco presenta uno dei siti casino più completi del panorama del gambling italiando, con una piattaforma che include oltre 1000 titoli tra slot, giochi da tavolo e casinò live. Tra i giochi più popolari, spiccano le slot con jackpot progressivi, che offrono vincite potenzialmente molto elevate. Il casinò live di Quigioco, alimentato da fornitori di software di alta qualità come Evolution Gaming e Pragmatic, permette di giocare a roulette, blackjack e baccarat con croupier dal vivo, creando un'esperienza di gioco immersiva e autentica. Inoltre, Quigioco offre promozioni regolari e bonus esclusivi per i giocatori del casinò, come giri gratuiti e cashback settimanali, rendendo l’esperienza ancora più attraente per i giocatori abituali. La piattaforma è ottimizzata sia per desktop che per dispositivi mobili, garantendo un accesso fluido ai giochi ovunque ci si trovi.



QuigiocoPlus, un mese di divertimento con una sola ricarica

Con Quigiocoplus, una sola ricarica ti garantisce un intero mese di divertimento. Ogni giorno accumuli Q Coins, che ti permettono di scalare le classifiche delle slot più amate e di competere per premi fino a 100.000€. Inoltre, l'importo della ricarica casino viene accreditato anche sul tuo conto Quigioco.it. Per maggiori informazioni sulla piattaforma, si consiglia di visitare il sito dell'operatore.

● ● ●

Quigioco: metodi di pagamento disponibili

Quigioco offre una varietà di metodi di pagamento per depositi e prelievi, tutti senza commissioni aggiuntive. Ecco i dettagli principali:

Visa : Deposito min. 5€, prelievo 1-3 giorni lavorativi;

Mastercard: Deposito min. 5€, prelievo 1-3 giorni lavorativi;

Postepay: Deposito min. 5€, prelievo 1-2 giorni lavorativi;

PayPal: Deposito min. 5€, prelievo entro 24h;

Skrill: Deposito min. 5€, prelievo entro 24h;

Bonifico Bancario: Deposito min. 5€, prelievo 1-3 giorni lavorativi.

● ● ●

Servizio clienti Quigioco: supporto via email e modulo di contatto

Abbiamo contattato il modulo di contatto disponibile sul sito per chiedere chiarimenti sui bonus e sui prelievi. Le risposte sono arrivate in tempi ragionevoli (dopo un paio d’ore circa) e sono state esaustive. Il servizio clienti si è dimostrato professionale, anche se l'assenza di una live chat può essere una limitazione per chi cerca assistenza immediata.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Puoi contattare l’assistenza clienti di Quigioco attraverso:

Email: helpdesk@quigioco.it

Telefono/WhatsApp: 3491033553 (solo per la convalida dei documenti)

Modulo di contatto: Disponibile sul sito nella sezione assistenza.

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Abbiamo selezionato alcuni tra i feedback e le opinioni su Quigioco da parte degli utenti che abbiamo reperito su App Store e su siti di recensioni quali, ad esempio, Trust Pilot.

Feedback positivi:

“Ampia scelta di scommesse sportive e giochi da casinò”

“Un sito ideale per chi ama i giochi da casinò e le slot”

Feedback negativi:

“Sito affidabile, ma prelievo non velocissimo. Unica pecca che ho riscontrato”

“Peccato per l’assenza della live chat, il supporto a volte è lento a rispondere”

● ● ●

Recensioni Quigioco: il verdetto finale di CalcioMercato

In conclusione, Quigioco si conferma una piattaforma solida per gli scommettitori italiani, grazie a un’ampia varietà di scommesse sportive e giochi da casinò, tra cui slot con jackpot progressivi e un casinò live ben organizzato. La possibilità di seguire gli eventi in diretta streaming arricchisce ulteriormente l’esperienza, permettendo agli utenti di vivere le emozioni delle scommesse in tempo reale direttamente dal sito. Pur presentando alcune aree migliorabili, come la navigabilità su mobile, Quigioco si distingue per i bonus competitivi e un servizio clienti affidabile, rappresentando così una scelta sicura e completa. A nostro avviso, Quigioco è un’opzione valida, particolarmente adatta a chi cerca un’esperienza di gioco dinamica e ricca di offerte.

● ● ●

Domande Frequenti su Quigioco

Quigioco è sicuro?

Sì, Quigioco è una piattaforma sicura provvista di regolare licenza ADM (Concessione GAD n. 15221).

Perché scegliere Quigioco?

Quigioco offre un’ampia varietà di scommesse sportive e un casinò ben fornito, oltre a bonus interessanti.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Quigioco?

La piattaforma dovrebbe migliorare la navigabilità su mobile e migliorare alcuni aspetti importanti della app soprattutto per le scommesse live.