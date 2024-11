Il sito di scommesse Snai è uno dei più apprezzati dai giocatori italiani con una quota di mercato nel nostro paese che sfiora l’8%. Il marchio ha costruito la sua fortuna all’inizio sulle corse ippiche. Oggi si presenta come una piattaforma online con un’ottima offerta, anche di giochi di casinò. La nostra recensione Snai ci ha impegnato per un buon numero di ore di gioco, per comprendere a fondo i punti di forza e quali dettagli sono migliorabili. Ecco tutto quello che devi sapere su Snai scommesse.





Il nostro riscontro su Snai

⭐ 4.5/5 Giudizio generale⭐ 4.5/5 Bonus benvenuto⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma⭐ 5/5 Palinsesto e mercati⭐ 5/5 Servizio clienti

Snai scommesse è un sito di gioco dove lo sport è in prima fila. I mercati di scommessa sono interessanti, sui match di calcio più importanti vi sono oltre mille opzioni di puntata diverse. Il bonus di benvenuto sport è di buona qualità e comprende un bonus senza deposito di 15€, fino a 500€ di bonus sport sul primo deposito, 9€ tra Virtuali, bingo e roulette, e si aggiunge anche un bonus casinò fino a 500€. Nel complesso la grafica è un po’ scarna e non sempre si raggiunge facilmente la pagina giusta per trovare tutti i mercati di scommessa di un evento sportivo. Il servizio di assistenza clienti è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24 (ottima copertura oraria) la competenza degli operatori ci è parsa adeguata.

Recensioni Snai sul bonus benvenuto per i nuovi utenti



Il bonus scommesse Snai è composto da 4 parti, il bonus senza deposito di 15€, il bonus sport sul primo deposito fino a 500€, 500€ di bonus casinò e 9€ da spendere su Virtuali, bingo e roulette. Per ottenerlo è necessario inserire in fase di registrazione il codice promozionale BB_SPORT.

Il bonus Snai senza deposito di 15€ si divide in

5€ di scommesse sportive

5€ di giochi casino Playtech

5€ per slot Capecod

A questo si aggiunge il Bonus Gold sport sul primo deposito fino a 500€ così strutturato.

50% fino a 500€

Quindi il massimo del bonus ottenibile si ottiene con 1000€ di prima ricarica. Il bonus sport viene erogato entro 7 giorni e ha requisiti di puntata pari a 6x da raggiungere entro 30 giorni. Sono quindi condizioni tutto sommato buone.

Una volta effettuato il deposito, giocato il bonus sport e utilizzati i 5€ casino, il giocatore riceve il 50% fino a 500€ di bonus ricarica da giocare esclusivamente alle slot Playtech. I requisiti di puntata sono di 60x da effettuare entro 10 giorni. In questo caso i termini di riscatto non sono molto agevoli. Da non dimenticare che sono presenti bonus di benvenuto alternativi per ippica, virtual, poker, giochi italiani, bingo e lotterie.

SNAI Extrabonus 9€

L’operatore offre ulteriori bonus gratis se l’utente effettua la registrazione entro sette giorni. Per ottenerli è necessario completare i seguenti due step:

inviare la copia del documento di identità;

effettuare un versamento di minimo 20€.

Entro i successivi 5 giorni saranno accreditati in automatico tre bonus:

5€ per giocare alle scommesse Virtuali

2€ per giocare al Bingo

2€ per giocare alla Premium Roulette Mini di Playtech

I 9€ assegnati presentano una validità di 15 giorni. Sono prelevabili soltanto le eventuali vincite derivanti dall’utilizzo degli stessi bonus SNAI.

Snai a confronto con altri siti

Per redigere la nostra recensione di Snai, abbiamo ritenuto fondamentale confrontare questa piattaforma e il suo bonus con altre offerte, al fine di garantire maggiore chiarezza e assistere i giocatori nella scelta. Ad esempio, Sisal propone un bonus complessivo di 5800€ mentre Lottomatica offre un benvenuto di 1500€.



Tutti gli operatori citati sono dotati di un bonus senza deposito ma quello di Snai merita una menzione speciale per la sua facilità di sblocco. A differenza di Sisal e Lottomatica, il bonus di Snai (accessibile sia per le scommesse sportive che per il casinò) presenta uno dei requisiti di puntata più bassi del mercato (solo x1 per lo sport). L'unico aspetto migliorabile del welcome bonus di Snai è il massimale di credito aggiuntivo gratuito, che è inferiore rispetto a quello offerto da Sisal (fino a 5000€) e Lottomatica Better (1000€). In conclusione, il bonus benvenuto di Snai è uno dei principali nel panorama del betting italiano, riconosciuto per le condizioni favorevoli e per la possibilità di provare diverse sezioni del sito.

Come procedere alla registrazione su Snai

Snai scommesse presenta due metodi per effettuare la registrazione, quella classica che si trova in tutti i migliori casinò online italiani, ma c’è anche la più rapida utilizzando lo SPID. Per attivare una delle opzioni bisogna cliccare su “Registrati” e fare una scelta tra le opzioni. Vediamo nel dettaglio il funzionamento delle 2 procedure.

Registrazione classica

Ecco i passi da seguire nella registrazione classica.

La prima schermata prevede la scelta di username e password, oltre all’indicazione dell’indirizzo email e del numero di cellulare. Poi si passa all’inserimento dei dati personali utili per l’identificazione del codice fiscale e l’indirizzo di residenza. A questo punto va inserito il codice promo per ottenere il bonus di benvenuto desiderato e il limite massimo di deposito settimanale. Infine devono essere indicati gli estremi di un documento d’identità valido. Da non dimenticare che per la validazione del conto va inviata copia fronte retro del medesimo documento.

Registrazione con SPID

Nel caso si scelga la registrazione con SPID tutto è molto più rapido.

Si comincia cliccando sull’apposito tasto che proporrà la lista dei fornitori del servizio di SPID. Compariranno le caselle di username e password per lo SPID e il QR code per autenticazione tramite applicazione mobile. A questo punto si dovrà autorizzare l’accesso di Snai ai dati personali presenti in SPID. Una volta fatto questo la registrazione sarà completata e non sarà necessario inviare la copia del documento per la validazione del conto.

Snai, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Come abbiamo già anticipato, non c’è solo Snai scommesse, ma anche tante altre sezioni che compongono un sito di gioco davvero completo.

La sezione casinò presenta circa 1900 slot machine, oltre alla pagina dedicata ai tavoli live. La parte Blu raccoglie tutti i giochi realizzati da Playtech, mentre quella Gialla contiene i titoli degli altri fornitori di contenuti. questa divisione rende non sempre facile trovare tutti i giochi dello stesso genere. I tavoli live sono messi a disposizione da Playtech e da Evolution Gaming.

Oltre a queste sezioni, Snai propone quelle dedicate al poker online, ai giochi di carte di stile italiano, il bingo e le lotterie. Per sfidare a poker gli altri giocatori è necessario scaricare l’apposito client, le sale bingo virtuali sono 5. La sezione lotterie è completa, con, tra gli altri, Lotto, Superenalotto, Million Day, Gratta e vinci. Complessivamente la navigabilità del sito è buona, con una suddivisione per categorie a nostro avviso corretta. Rimane il problema della separazione dei giochi di casinò che è una pura scelta di marketing.

Snai App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Snai Scommesse offre un ventaglio di app mobile dedicate a ogni sezione della piattaforma. Sono infatti disponibili le applicazioni per

Giochi

Slot

Casino Live

Casino Blu

Bingo

Poker

Scommesse

C’è da dire che non tutti apprezzeranno il fatto di dover installare ben 6 app per giocare su tutta la piattaforma Snai. Allo stesso tempo avere un’app dedicata garantisce un livello di accuratezzza superiore. L’applicazione Snai Sport scommesse presenta un layout molto simile a quello di altre app del genere. In alto troviamo l’indicazione del bonus di benvenuto sport e le promozioni del momento legate alle scommesse sportive. Più in basso sono indicati gli eventi più interessanti del giorno e il tasto per andare all’apposita pagina per puntate prematch. In fondo si trovano i classici pulsanti di scelta rapida e in questo caso sono

Ippica

Scommesse

Live!

Virtual

Conto

L’impostazione grafica è identica a quella del sito per PC e mobile. Nel complesso l’utilizzo dell’app risulta abbastanza semplice e non abbiamo rilevato malfunzionamenti durante l’uso. Le opinioni presenti sull’app store di Apple ci conferma la buona qualità dell’app. C’è da dire.

Snai: recensioni su palinsesto sportivo





Il palinsesto di Snai Sport è davvero ampio ed è ben focalizzato sugli eventi del giorno e sui match live. La sezione dedicata alle puntate prematch mette comunque in evidenza gli sport con le partite in corso e gli eventi che prenderanno il via a breve. Più in basso c’è anche la lista dei match del giorno che presentano il maggior volume di giocate e le quote aggiornate costantemente dal bookmaker. Sulla colonna di sinistra c’è l’elenco completo degli sport coperti da Snai Scommesse.

Abbiamo cercato in rete recensioni Snai da parte dei giocatori relative alla programmazione proposta dal sito di gioco. Nel complesso c’è una generale approvazione relativa a questa parte del servizio di Snai scommesse. La nostra opinione è che siamo di fronte alla migliore sezione del sito di gioco quanto a completezza di strumenti a disposizione del giocatore. Rimane qualche dubbio riguardo alla ricerca dei mercati di scommessa disponibili per un singolo evento.

Valutazione della sezione live streaming

Passando nella sezione live delle scommesse Snai, in alto a sinistra si trova il pulsante dedicato allo streaming. In genere non bisogna aspettarsi la trasmissione in diretta dei più importanti match dello sport mondiale. Tuttavia, ci sono molti live streaming di eventi minori e di qualità accettabile. Bisogna considerare che spesso è più facile trovare quote interessanti su match di richiamo inferiore e poterne seguire l’andamento su internet è un plus apprezzabile.

Il casinò Snai: più di 2000 giochi e bonus fino a 1000€





Snai è certamente da considerare come uno dei migliori casino online in Italia. Una parte speciale del casinò è riservata a Playtech, che ha una sezione separata per i suoi giochi. Il brand australiano fornisce il meglio della sua produzione, che va dalle slot machine, ai giochi da tavolo digitali, fino ai tavoli live con roulette, blackjack, baccarat, game show e tanto altro.

Sono circa 60 gli altri fornitori di contenuti che permettono a Snai di raggiungere i 2000 giochi a disposizione degli appassionati. Tra i brand più importanti che è possibile trovare in Snai citiamo Amusnet Interactive, BetSoft, Big Time Gaming, Capecod, Giocaonline, Greentube, Habanero, Isoftbet, Light & Wonder, Nazionale Elettronica, NetEnt, Play’N GO, Playson, Pragmatic Play, Spribe, Tuko Pro, World Match, Yggdrasil.

Il Bonus Casinò Blu si ottiene inserendo in fase di registrazione il codice promozionale BB_CASINO1000. Si tratta del 100% fino a 1000€ sul primo deposito da sfruttare nella sezione Casino Blu che contiene i giochi firmati Playtech.

Snai metodi di pagamento disponibili

Snai scommesse mette a disposizione dei giocatori un buon numero di metodi di pagamento, con limiti e tempi di prelievo nella media rispetto alla concorrenza. Vediamo nel dettaglio quali sono, con deposito minimo e tempi di accredito del prelievo.

Postepay e Carte prepagate - deposito min. 10€ - accredito in 24-72 ore

Carta di Credito - deposito min. 10€ - accredito in 24-72 ore

PayPal - deposito min. 10€ - accredito in 24-72 ore

Skrill - deposito min. 10€ - accredito in 24-72 ore

Neteller - deposito min. 10€ - accredito in 24-72 ore

Snaipay Wallet - deposito min. 5€ - accredito in 24-72 ore

Ricarica Snaipay - deposito min. 5€ - prelievo non previsto

Ricarica SNAI card - deposito min. 5€ - prelievo non previsto

Bonifico - deposito min. 1€ - accredito in 24-72 ore

Voucher - deposito non previsto - accredito in 24-72 ore

Non serve, ma se serve… il servizio clienti Snai

Il servizio clienti Snai, come vedremo in seguito ha due metodi diversi, solo uno dei quali è accessibile dai non iscritti al sito. Questo limita il livello di comunicazione da parte di chi sta cercando delle informazioni prima di procedere alla registrazione. Abbiamo contattato tramite email il servizio assistenza clienti per maggiori informazioni sulle scommesse sportive (nel dettaglio del cashout) e nell’ambito delle 24 ore abbiamo ricevuto risposta. Le informazioni fornite generiche sul cashout (modalità e quote collegate) sono state precise ed esaurienti.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Il servizio assistenza clienti è suddiviso in 2 strumenti distinti. Il più rapido è la live chat che però è riservata ai soli iscritti al Snai. Si tratta di una limitazione che, secondo noi, dovrebbe essere tolta. C’è inoltre il form per la richiesta d’informazioni per ricevere assistenza tramite email. L’assistenza clienti di Snai è attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Siamo andati a cercare le opinioni Snai rilasciate dai giocatori iscritti. Va fatta però una premessa. Molte delle recensioni Snai più basse sono rilasciate da giocatori delusi dall’andamento, ma questo non riguarda la qualità del sito. Va sempre ricordato che i siti con licenza ADM garantiscono la massima regolarità del gioco.

Detto questo, le valutazioni del sito Snai sono in genere buone, con alcune critiche su alcuni elementi. Ecco alcune recensioni Snai positive e negative dei giocatori.

POSITIVE

Ottimo bookmaker con quote oneste.

Sito ok. Pagamenti rapidi anche per somme abbastanza grandi.

Servizio clienti rapido e competente. Risolto un problema con una scommessa in breve tempo.

Miglior sito per le scommesse sportive, ottimo servizio assistenza.

NEGATIVE

Capita che il sito si blocchi e si interrompa la sessione di gioco.

Sito scommesse buono, ma quote sugli eventi più importanti troppo basse.

Manca la possibilità di selezionare una serie di eventi preferiti nell’app per smartphone.

Recensioni Snai: il verdetto finale di CalcioMercato

In conclusione della nostra recensione su Snai, possiamo dire questo operatore si è rivelato uno dei migliori siti scommesse che propone un servizio apprezzabile, in continuità con la sua lunga storia. La sezione scommesse offre una gamma di opzioni di scommessa davvero grande e, cercando un po’, si trovano quote interessanti su match minori. Da un bookmaker di questa fama non è lecito aspettarsi quote sorprendenti dagli eventi di maggior richiamo. La sezione casinò è ben fornita, anche se alcuni lamentano alcune incertezze della piattaforma. Il numero di metodi di deposito e prelievo è buono, le tempistiche di accredito delle vincite è più che accettabile.

Domande Frequenti (FAQ)

Snai è sicuro?

Certamente, Snai è in possesso della licenza numero 15215 rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta quindi di un sito di gioco legale e sicuro.

Perché scegliere Snai?

Snai è un sito scommesse tra i migliori d’Italia, tanti eventi su cui puntare e anche con lo streaming di molti eventi. Metodi di pagamento all’altezza.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Snai?

La chat live è riservata agli iscritti, alcune opinioni Snai dei giocatori lamentano qualche interruzione del servizio.