Vi state chiedendo se Stargame scommesse è la piattaforma giusta per voi? In questa recensione troverete un’analisi completa e pareri dettagliati sui suoi principali servizi. Esamineremo i bonus, il palinsesto scommesse, la sicurezza e l’esperienza utente, oltre alla sezione casinò. Dopo circa 20 ore di test condotte su questo sito di scommesse, l’obiettivo della nostra redazione è di fornire ai nostri lettori un parere onesto e obiettivo su questa piattaforma.

Il nostro riscontro su Stargame

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 4/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2/5 Servizio clienti

Stargame si presenta come un operatore interessante per chi cerca un buon bonus di benvenuto e una discreta offerta di scommesse sportive. Nella nostra recensione di Stargame, abbiamo riscontrato però alcuni limiti, come una piattaforma che, pur essendo accessibile, non offre una navigazione fluida, soprattutto da desktop. Il palinsesto sportivo di Stargame è variegato, ma il numero di mercati per evento è inferiore rispetto ad altri operatori più consolidati, come vedremo nei paragrafi successivi. Le opinioni su Stargame sono comunque positive per chi cerca un’esperienza di scommesse senza troppe complicazioni.

Recensioni Stargame sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Per ottenere il bonus, è necessario effettuare un deposito minimo di €10 e utilizzare le somme su scommesse multiple con quota minima di 1.50. Il bonus cashback mensile offre il 25% della spesa, fino a €50, a condizione di aver scommesso almeno €50 in un mese. Tutti i bonus devono essere utilizzati entro 7 giorni dall'accredito e non sono prelevabili, ma le vincite ottenute sono convertibili.

Il bonus di Stargame a confronto

Confrontando il bonus di Stargame con LeoVegas, si notano differenze significative tra questi due siti scommesse. Stargame offre un pacchetto composto da un bonus sul primo deposito fino a €50, un bonus cashback mensile fino a €150 e un bonus sui virtual, ma le condizioni di scommessa, come il volume di gioco richiesto, potrebbero risultare un po’ più complesse.



LeoVegas offre 3 maggiorazioni del 100% e 150% fino a €500, con ulteriori free spins. Questo bonus può risultare allettante per chi cerca bonus multipli su più depositi e un’ampia scelta di free spins, ma le condizioni di sblocco potrebbero essere più complicate rispetto a Stargame.

Come procedere alla registrazione su Stargame

Registrarsi su Stargame è un processo semplice e veloce, con la possibilità di scegliere tra due modalità: SPID o Classica. Se scegli la registrazione tramite SPID, è possibile completare il processo rapidamente e ottenere un bonus di benvenuto raddoppiato. Ecco come procedere:

Accedere al sito Stargame.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati” in alto a destra;

in alto a destra; Scegliere la modalità di registrazione ( SPID o Classica );

); Se sceglierete SPID, inserite le vostre credenziali senza bisogno di caricare documenti;

senza bisogno di caricare documenti; Se sceglierete la registrazione Classica, inserite i vostri dati e caricate un documento di identità valido (carta d’identità, patente o passaporto).

Come per molti

Stargame: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Stargame offre una solida selezione di scommesse calcio, con competizioni principali come Serie A, Premier League, Champions League e altre, incluse le categorie minori.



Le scommesse variano da esiti finali a risultati esatti e marcatori. Oltre al calcio, sono disponibili sport come ippica, basket, tennis e discipline meno comuni come snooker e freccette. La sezione live è particolarmente ricca, con oltre 20.000 eventi mensili e quote che si aggiornano in tempo reale, offrendo un'ottima esperienza di gioco durante gli eventi.

Il casinò Stargame: più di 3.000 Slot diverse

Con circa 3.000 titoli, il catalogo giochi casinò di Stargame è decisamente competitivo. Anche se non raggiunge la vasta offerta di altri siti casinò come Betflag, che conta più di 3.000 slot, la selezione proposta è variegata e di qualità.



Gli appassionati di giochi da tavolo troveranno blackjack, roulette e baccarat, mentre i più curiosi potranno esplorare esperienze originali come Aviator e Spaceman. La sezione casinò live non è da meno, con game show come Crazy Time, Monopoly Live e Sweet Bonanza Candyland. Le slot includono titoli famosi come Book of Dead, Sweet Bonanza e Gonzo’s Quest.

Stargame metodi di pagamento disponibili

Stargame offre diversi metodi per depositi e prelievi, con la maggior parte dei depositi che avvengono immediatamente, eccetto i bonifici bancari e bollettini postali, che richiedono 1-3 giorni. I prelievi sono elaborati in pochi giorni. Ecco i metodi disponibili:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 1-3 giorni lavorativi Paypal €10.00 immediato Neteller €10.00 ​immediato Skrill €10.00 ​immediato Bonifico bancario €10.00 1-3 giorni lavorativi

Recensioni Stargame: il verdetto finale di CalcioMercato

Dopo aver esaminato attentamente la piattaforma di Stargame, noi della redazione di CalcioMercato possiamo affermare che, sebbene sia un bookmaker solido, ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati. Uno dei punti di forza di Stargame è sicuramente l’ampia offerta di scommesse calcio, che comprende le principali competizioni internazionali, insieme a un bonus di benvenuto interessante, sebbene con requisiti di puntata che potrebbero risultare difficili per alcuni utenti.



Tuttavia, la piattaforma presenta alcuni limiti: i rallentamenti nella versione desktop e il numero di mercati per singolo evento sono inferiori rispetto a quelli di operatori più affermati come Snai o Goldbet. Inoltre, l’interfaccia non è sempre così fluida come ci si aspetterebbe.Nonostante queste criticità, riteniamo che Stargame rappresenti una scelta solida per chi cerca un’esperienza di scommesse semplice e sicura, ma potrebbe non soddisfare gli utenti più esigenti o esperti, che preferiscono un’offerta più ampia e una piattaforma più reattiva.

Domande Frequenti

Stargame è sicuro?

Sì, Stargame è un sito sicuro. Come per tutti gli operatori italiani, Stargame non fa eccezione, come dimostra la licenza ADM numero 15454 riconducibile a Sportbet SRL, una società regolamentata in Italia.

Perché scegliere Stargame?

Scegliere Stargame significa approfittare di un raddoppio del bonus di benvenuto grazie alla registrazione tramite SPID, oltre a un’ampia offerta di scommesse calcio e un’esperienza semplice e sicura.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Stargame?

La piattaforma di Stargame dovrebbe migliorare la grafica e la fluidità della navigazione, oltre a ampliare il numero di mercati per singolo evento, soprattutto per eventi sportivi di rilievo.