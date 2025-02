Vstart scommesse, con il suo nome che unisce la vittoria al concetto di partenza, ambisce a diventare un punto di riferimento nel mondo del betting online. Nonostante la giovane età, l’operatore mostra solidità grazie a Sportbet s.r.l., azienda italiana titolare della concessione ADM n. 15454. La nostra recensione Vstart nasce dopo ore di test sulla piattaforma, nelle quali abbiamo analizzato bonus, palinsesto sportivo, altre sezioni (casinò su tutte) e interfaccia della piattaforma. Chi cerca un’esperienza completa troverà in Vstart un potenziale interessante, pur confrontandosi con un mercato altamente competitivo.

● ● ●

Il nostro riscontro su Vstart

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 3.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2/5 Servizio clienti

Vstart ha ottenuto un giudizio generale di 3 stelle su 5 grazie ad una piattaforma intuitiva che facilita l’esperienza di navigazione, soprattutto durante le scommesse live, collocandosi a metà strada tra operatori più affermati (tra cui Snai, Sisal, Goldbet, Lottomatica) e quelli emergenti. Il palinsesto sportivo è vario, includendo non solo i principali sport, ma anche discipline meno comuni, offrendo un numero di mercati competitivo rispetto ad altri bookmaker.

● ● ●

Recensioni Vstart sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus di benvenuto di Vstart offre fino a 50 euro di rimborso sulla prima scommessa sportiva, indipendentemente dall’esito, e un bonus senza deposito di 10 euro alla convalida del conto. Per convertire il funbonus in bonus reale, è richiesto un volume di gioco pari a 8 volte l’importo ricevuto, con puntate su almeno 5 eventi e quota minima 1.50. Nonostante l’importo massimo non sia tra i più elevati, i requisiti di scommessa sono in linea con altri operatori, rendendo l’offerta interessante per chi vuole iniziare con un rischio contenuto.I feedback e le opinioni Vstart degli utenti, che abbiamo reperito sul web, evidenziano come questa promozione possa attrarre nuovi utenti grazie alla semplicità di accesso al bonus.

● ● ●

Il bonus di Vstart a confronto

Per analizzare meglio il bonus di benvenuto Vstart, che offre un rimborso fino a 50 euro sulla prima scommessa, lo abbiamo confrontato con altri due siti di scommesse: Bet365 e Netwin. Bet365 propone un bonus del 100% fino a 100 euro, con rollover 3x e un tempo di 30 giorni per soddisfare i requisiti, risultando più vantaggioso in termini di importo e flessibilità.



Netwin offre un real bonus del 100% fino a 50 euro, richiedendo un turnover 3x su multipla da almeno 3 eventi, con quote minime inferiori a Vstart. Quest’ultimo si distingue per il rimborso su scommesse perse o vinte, ma i requisiti di puntata più alti lo rendono meno appetibile rispetto ai competitor.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Vstart

Registrarsi su Vstart scommesse è semplice, con una procedura classica che richiede pochi minuti. Per completare l’iscrizione e accedere al bonus Vstart, occorre:

Accedere al sito ufficiale di Vstart e cliccare su “Registrati” in alto a destra;

Inserire i dati personali richiesti, come nome, cognome, codice fiscale e recapiti;

Caricare un documento di identità valido (carta d’identità, patente o passaporto);

Confermare l’indirizzo email tramite il link ricevuto e completare l’identificazione.

Vstart non offre la registrazione tramite SPID (per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra pagina dedicata ai siti scommesse SPID), ma il processo classico risulta comunque veloce e intuitivo, permettendo di iniziare a scommettere rapidamente.

● ● ●

Vstart: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Vstart scommesse include numerose competizioni calcistiche, dalle principali come Serie A, LaLiga, Bundesliga e Champions League fino ai campionati minori italiani ed europei. Le tipologie di scommesse coprono esiti finali, parziali/finali, marcatori e altre opzioni di dettaglio.



Oltre al calcio, sono presenti discipline come tennis, basket, pallamano e sport meno diffusi come floorball e bandy. La sezione live offre migliaia di eventi mensili con quote aggiornate in tempo reale, garantendo un’esperienza all’altezza dei migliori operatori. Tuttavia, il numero di mercati disponibili, seppur soddisfacente, non raggiunge la completezza offerta da top bookmaker come Sisal, noto per una copertura estremamente ampia e dettagliata su ogni evento.

● ● ●

Il casinò Vstart: una vasta selezione di giochi (oltre 2.700) tra cui scegliere

Con circa 2.700 titoli, la sezione casinò di Vstart si posiziona come un’opzione competitiva, pur restando leggermente sotto l’offerta di operatori come Betflag, che superano le 3.000 slot. La selezione comprende giochi da tavolo classici come blackjack, roulette e poker, affiancati da titoli innovativi come Lucky 7 e Mega Wheel.



La sezione live include game show come Dream Catcher, Monopoly Big Baller e Mega Ball, che continuano a catalizzare – ogni giorno – l’attenzione di migliaia di giocatori. Le slot vantano titoli di successo come Starburst, Legacy of Egypt e Wolf Gold, proponendo un catalogo vario e di qualità. Il bonus casinò di benvenuto consente di ricevere fino a 1.000 euro sulla prima ricarica, oltre a 20 Free Spin senza deposito.

● ● ●

Vstart metodi di pagamento disponibili

Su Vstart è possibile avvalersi di diversi metodi per effettuare depositi e prelievi. Di seguito, l’elenco completo con cui è possibile ricaricare il proprio conto gioco e prelevare i propri fondi in caso di vincite:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 1-3 giorni lavorativi Paypal €10.00 immediato Neteller €10.00 ​immediato Skrill €10.00 ​immediato Bonifico bancario €10.00 1-3 giorni lavorativi

● ● ●

Recensioni Vstart: il verdetto finale di CalcioMercato

Vstart scommesse si presenta come un operatore promettente, capace di attrarre utenti grazie al bonus di benvenuto rimborsabile fino a €50, un'offerta che, sebbene inferiore a quella di bookmaker come Bet365, risulta accessibile e immediata. Il palinsesto sportivo, pur completo, non raggiunge il livello dei top operatori, limitando le opzioni su eventi minori. Il casinò, con 2.500 giochi, rappresenta un vantaggio competitivo, anche se migliorabile rispetto a colossi come Betflag.

L’interfaccia intuitiva facilita l’esperienza, ma l’assistenza clienti limitata penalizza chi cerca supporto costante.



Vstart si rivela una scelta adatta a chi cerca semplicità e buoni incentivi, ma deve crescere per competere con i migliori.

● ● ●

Domande Frequenti

Vstart è sicuro?

Sì, Vstart è sicuro grazie alla licenza ADM n. 15454 che garantisce legalità, protezione dei dati e transazioni affidabili.

Perché scegliere Vstart?

Vstart offre un bonus di benvenuto fino a €50, un palinsesto sportivo vario e un casinò con 2.500 giochi.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Vstart?

Anche se è sufficientemente intuitiva, l’interfaccia potrebbe essere migliorata graficamente per offrire un’esperienza più moderna e alcuni tempi di caricamento risultano più lenti rispetto ad altri operatori.