Recensione William Hill: il test definitivo e la nostra opinione

Serve un bel salto oltre La Manica e un altro di quasi mezzo secolo per svelare le origini di William Hill scommesse. Il brand è stato fondato nel 1934 in Gran Bretagna proprio dall’allibratore che ha dato nome e cognome ad un gruppo che oggi opera in tutto il mondo.



In Italia le prime scommesse su William Hill risalgono al 2011, esclusivamente online tramite licenza ADM numero 15038 per il gioco a distanza. Il periodo di test ci ha permesso di crearci un'opinione precisa sul “Bookmaker”, con la maiuscola che non è un refuso: sveleremo tutto in questa recensione di William Hill.

● ● ●

Il nostro riscontro su William Hill

⭐ 4.5/5 Giudizio generale

⭐ 4.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 3.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4./5 Servizio clienti

Il palinsesto scommesse William Hill merita il massimo dei voti per la capacità del bookmaker di giocare d’anticipo rispetto ai competitor: dalle lavagne 1X2 e alle quote antepost e maggiorate l’impressione è di avere sempre a disposizione ampia scelta. Competitivo anche il bonus benvenuto scommesse ed è particolarmente fruibile la sezione delle scommesse live. Non il massimo - ma è solo un gusto personale - il layout per le quote prematch.

● ● ●

Recensioni William Hill sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto scommesse William Hill è ibrido, nel senso che è dedicato sia agli appassionati di betting sia ai gambler da casino. Ricaricando almeno 30€ e inserendo il codice ITA50 si sblocca questo bonus benvenuto dal valore complessivo di 55€.

30€ per le prime 3 scommesse multiple (10€ ciascuna), ognuna da almeno 4 eventi e quota minima complessiva di 4.00.

(10€ ciascuna), ognuna da almeno 4 eventi e quota minima complessiva di 4.00. 200 free spin dal valore complessivo di 20€ per le slot con requisito di puntata 50x.

dal valore complessivo di 20€ per le slot con requisito di puntata 50x. 5€ inviando il documento entro 96 ore dalla registrazione e acconsentendo agli aggiornamenti su quote e offerte.

● ● ●

Il bonus di William Hill a confronto

Quando si è alla ricerca del miglior bonus scommesse è importante studiare termini e condizioni. Se facciamo un esempio pratico tutto è più chiaro.



Bet365 offre il 100% sul primo deposito fino a 100€ da rigiocare almeno una volta con massima libertà nella scelta delle quote e del numero e della struttura delle multiple.

Tuttavia, al contrario di William Hill, il bookmaker pone come condizione che le eventuali vincite possono essere prelevate solo dopo aver scommesso tre volte il valore del deposito e del bonus su una quota minima di 1.50.



Snai propone un'offerta di benvenuto che a fronte di un investimento più alto può arrivare a 1024€, ma comprende giochi come virtual, bingo e casino: non è detto che il giocatore sia interessato. Il valore della promozione dedicata al betting deve essere poi rigiocato almeno 6 volte entro 13 giorni dalla data di assegnazione. Questione di preferenze personali, ma il concetto di “non molti, ma con meno rischi e subito” si avvicina di più a William Hill.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su William Hill

La procedura di registrazione su William Hill scommesse dovrebbe essere molto semplice anche per i giocatori meno esperti, anche se non può essere utilizzata l’identità digitale come accade con i siti scommesse con SPID.



Ecco gli step:

Cliccare sul pulsante giallo “Registrati” in alto a destra

in alto a destra Compilare il form con i propri dati personali e impostare user, password e i limiti di deposito settimanale

e impostare user, password e i limiti di deposito settimanale Inserire il codice bonus

Procedere alla verifica dell'identità inviando copia fronte/retro del documento.

● ● ●

William Hill, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Nel giudizio generale di William Hill abbiamo dato il voto meno generoso alla categoria “Fruibilità piattaforma”. Il sito ha un layout molto originale e questo non è un difetto rispetto ad altri siti scommesse di rilievo, ma qualche click in più serve per orientarsi al meglio. Nella home si accede alle sezioni scommesse, casinò, casinò live, bingo e poker. La grafica dell’area betting mette in risalto le scommesse in partenza e spinge verso i punti di forza di William Hill, ovvero quote maggiorate e scommesse live.



Per le prime possiamo dire che l’operatore inglese non teme confronti con Better, Snai e Sisal soprattutto per la varietà dell’offerta, le seconde hanno un payout competitivo su calcio, tennis e basket.

● ● ●

William Hill App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Come per la versione sito, anche William Hill App Mobile, disponibile per i sistemi operativi iOS e Android, rende al meglio per le scommesse live, alle quali si accede con il primo tasto in alto a sinistra e con i vari sport ben ordinati. Risulta particolarmente comodo il banner superiore per la presenza delle promozioni, delle Multiple Gold con le maggiorate e della sezione Coupons per studiare le schedine.



Gli aggiornamenti di sistema sono molto frequenti e le recensioni sull'Apple Store mostrano un punteggio di vicino al massimo raggiungibile.

● ● ●

William Hill: recensioni sul palinsesto sportivo

Se non abbiamo nascosto qualche critica al layout del sito, William Hill tocca i livelli di bookmaker come Snai e Bet365 per la varietà del palinsesto. Abbiamo testato l’operatore in un periodo non proprio ricco di eventi, ma abbiamo sempre notato almeno 20 discipline sportive e circa 500 diverse opzioni di scommessa nei match di cartello. Sempre per gli eventi di punta è davvero notevole la sezione “Combo Speciali” con ampia scelta per gli scommettitori dal palato fino.



L’unico neo è l’assenza delle scommesse ippiche, che per un bookmaker anglosassone è un mancanza da colmare.

Multiple Gold di William Hill: cos’è e come funziona

La presenza di quote maggiorate quotidiane sono ormai molto comuni tra i bookmaker, ma William Hill ne ha fatto un punto di forza attraverso la speciale sezione Multiple Gold. La differenza rispetto ai competitor sta sia nella quantità delle proposte consigliate ogni giorno, sia nella qualità dei pronostici suggeriti, che arrivano ad una media 5.00 e 8.00 volte la posta senza inserire quote e scommesse impossibili.

Le Scommesse Veloci di William Hill: cosa sono e come funzionano

Una sezione divertente di William HIll è quella delle Scommesse Veloci, pronostici validi per 5 minuti sugli eventi pre-match e Live. Il calcio si prende la scena e le opzioni sono tre: si può scommettere su un gol di una delle due squadre, sull’assegnazione di un calcio d’angolo e sull’ammonizione o sull’espulsione di un giocatore. Una buona opzione per gli amanti delle statiche e per chi ama accompagnare un match in tv con una puntata rapida. Davanti alla tv abbiamo detto, ma anche mentre si segue una partita in live streaming dallo smartphone!

Valutazione della sezione live streaming

● ● ●

Il casinò di William Hill: spicca la sezione Game Show

Per chi gioca le scommesse live su William Hill è disponibile una buona copertura di diretta streaming, principalmente su calcio, tennis e basket. Accedere al servizio è piuttosto semplice visto che basta applicare la funzione “Solo eventi in Streaming” sul palinsesto live per capire rapidamente quali incontri sono disponibili. Il tutto è organizzato con un calendario e quando non si può visualizzare la diretta sono comunque disponibili aggiornamenti, highlights e statistiche.

Per chi preferisce slot e giochi da casino il bonus William Hill conferma i 20€ alla registrazione e 200 Free Spin alla verifica del documento, oltre a 1000€ sul primo deposito con requisito di puntata 35x entro 7 giorni dalla registrazione. Si intende che va rigiocato il valore della ricarica 35 volte per sbloccare la promozione e su Snai e Lottomatica questo dato arriva a 40x.



Il brand indica un palinsesto di 600 slot tra quelle con Jackpot, Megaways e Buy Bonus Slot. Manca qualche chicca come Aviator e Plinko, ma le serie più famose come quelle di Book of Ra e Gonzo’s Quest sono disponibili, così come è ricca la sezione Game Show, con Crazy Time Italia anche in italiano.

● ● ●

William Hill metodi di pagamento disponibili

Ecco i metodi di versamento validi per William Hill scommesse. Per i prelievi cambiano di poco le tempistiche, ma a parte il bonifico bancario per la transazione è richiesto massimo un giorno. Sono disponibili metodi di pagamento con Paypal, Skrill e Neteller

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito €10 Immediato Carta di debito €10 Immediato Paypal €10 Immediato Neteller €10 Immediato Skrill €10 Immediato Paysafecard €10 Immediato Bonifico Bancario €30 2-10 giorni

● ● ●

Servizio clienti William Hill, 7/7 dalle 8.00 alle 24.00

Per testare la qualità del Servizio clienti William Hill abbiamo scelto, come del resto farebbe la maggior parte dei giocatori, la via più rapida, ovvero la live chat. Seppure, nel nostro caso, in apparenza gestita da un bot, la risposta è arrivata immediatamente. Abbiamo chiesto informazioni approfondite sia sui bonus sia sulle dirette streaming disponibile per le scommesse live, risolvendo i nostri dubbi.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

In caso di necessità l’assistenza clienti William Hill prevede la sezione FAQ per risposte veloci alle domande più frequenti, il telefono, la chat e la mail:

Live chat

Numero di telefono: 800 977635

Email: sport@williamhill.it

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Non solo il parere degli esperti, ma anche quello degli utenti. William Hill sembra essere apprezzato per il valore del bonus benvenuto e per il payout delle scommesse sportive.



La critica più comune che abbiamo riscontrato riguarda invece la chat per l’assistenza clienti, non sempre esaustiva nelle risposte.

● ● ●

Recensioni William Hill: il verdetto finale di CalcioMercato

In questa recensione su William Hill abbiamo messo da parte il blasone di un bookmaker che ha fatto la storia delle scommesse sportive per dare un giudizio obiettivo. Quote e palinsesto sono davvero interessanti, anche se manca qualche dettaglio come l’ippica e qualche novità tra le slot. Il bonus è perfetto anche per i giocatori meno esperti, visti i requisiti di puntata non complessi.

● ● ●

Domande Frequenti

William Hill è sicuro?

Sì. William Hill vanta cento anni di esperienza nel settore dei giochi e opera in Italia tramite licenza ADM numero 15038, rispettando tutti gli standard per la sicurezza per il giocatore e garantendo i pagamenti delle vincite.

Perché scegliere William Hill?

Il bonus benvenuto, le quote e il palinsesto sono senza dubbio i punti di forza di William Hill.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di William Hill?

A nostro avviso il palinsesto William Hill potrebbe essere migliorato con l’aggiunta di alcuni giochi come ippica, scommesse virtuali e alcune slot come Plinko.