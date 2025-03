Nella ricerca di nuovi siti di scommesse potenzialmente interessanti, ci è capitato di imbatterci in Winhub, un bookmaker che opera da poco in Italia grazie alla licenza ADM numero 15465. Dopo alcune ore di test, 14 per la precisione, abbiamo deciso di scrivere questa recensione che vi permettesse di avere una opinione reale e obiettiva su questo operatore. Proseguendo con la lettura di questo articolo, potrete trovare vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di questo operatore che non può certamente essere annoverato tra i migliori del panorama italiano.

● ● ●

Il nostro riscontro su Winhub

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Il giudizio complessivo della nostra redazione è di 2,5 stelle su 5. Ciò è dovuto, in larga parte, all’assenza di un bonus di benvenuto e di un bonus senza deposito, due fattori che rappresentano dei veri e propri freni nella crescita di Winhub. Oltre a ciò, abbiamo riscontrato qualche problema nell’effettuare delle scommesse live a causa di una piattaforma non molto reattiva e con tempi di aggiornamento piuttosto lenti, se confrontati con i tempi di caricamento dei migliori siti scommesse.

● ● ●

Recensioni Winhub sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Come già anticipato, su Winhub manca un bonus benvenuto dedicato agli amanti delle scommesse, così come non c’è traccia di un bonus senza deposito che possa consentire agli utenti di testare la piattaforma gratuitamente. Se volete restare aggiornati con le migliori offerte di benvenuto, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata ai bonus scommesse

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Winhub

La procedura di registrazione su Winhub non richiede particolari abilità o competenze. Aprire un conto gioco su questo operatore è alla portata di tutti e richiede non più di 5-6 minuti. Ad ogni modo, in basso potrete trovare gli step da seguire per creare un nuovo account da zero:

Accedere al sito www.winhub.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra, accanto al pulsante “Login”;

Nella finestra pop-up che si aprirà (nella versione desktop del sito), compilare i campi richiesti con i propri dati personali e cliccare su “Fase successiva”;

Proseguire con la compilazione di altri campi, come quelli relativi a mail, telefono, username e password;

Allegare una copia fronte-retro di un proprio documento di identità in corso di validità (va bene anche una foto scattata con lo smartphone, l’importante è che sia leggibile).

Al momento, Winhub non è tra i siti scommesse SPID, ovvero quelli che prevedono anche questa modalità di registrazione più rapida e che non richiede l’invio del documento per la convalida del conto gioco.

● ● ●

Winhub: recensioni sul palinsesto sportivo

Nel momento in cui scriviamo, sono ben 31 gli sport su cui è possibile scommettere su Winhub. Oltre a quelli più popolari, come calcio, basket, tennis o Formula 1, ce ne sono diversi poco conosciuti e che, spesso, rappresentano delle vere e proprie opportunità per gli scommettitori. È il caso, ad esempio, dello Squash o della Pallamano, che aiutano a creare una strategia di betting diversificata e bilanciata con un maggior numero di sport.

Se ci spostiamo all’interno dei singoli eventi, per le partite di calcio troviamo circa 600 mercati, un numero addirittura parificabile ad un sito del calibro di AdmiralBet, certamente più gettonato e conosciuto rispetto a Winhub.

● ● ●

Il casinò Winhub

Sebbene non sia indicato l’esatto numero di slot machine online, nella sezione casinò di Winhub si può trovare di tutto. A partire dai 44 produttori di giochi: da Pragmatic Play a Play ‘n Go, passando per i meno noti Seven e Betixon, la scelta di giochi su Winhub è davvero ampia e ben assortita. Tra i titoli che abbiamo preferito, oltre ad Aviator segnaliamo la Big Top Bonanza Megaways di Skywind, con all’interno la funzione Buy Bonus. Tra i giochi live, invece, sono presenti sia il Crazy Time che la Sweet Bonanza Candyland, le due ruote targate – rispettivamente – Evolution e Pragmatic che continuano ad attirare quotidianamente l’interesse di moltissimi appassionati di giochi online.

● ● ●

Winhub metodi di pagamento disponibili

Ad oggi, su Winhub sono presenti 5 soli metodi di pagamento, circa la metà rispetto alla media del mercato italiano. Anche se non sono molti, questo operatore può essere annoverato tra i siti e casino online PayPal, ovvero quelli che consentono di utilizzare questo metodo di pagamento per depositi e prelievi. Ecco l’elenco completo:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche prelievo Carta di credito/debito €10.00 2-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 entro 24 ore Paypal €10.00 24 ore Scratch Card €10.00 non abilitato ai prelievi Bonifico bancario €2.00 3-5 giorni lavorativi (possibili commissioni bancarie)

● ● ●

Recensioni Winhub: il verdetto finale di CalcioMercato

Noi della redazione di CalcioMercato siamo piuttosto critici nei confronti di Winhub. Pur riconoscendo l’impegno nell’offrire molti sport e un buon numero di mercati, riteniamo insufficiente l’assenza totale di un bonus benvenuto, che rende questo bookmaker poco appetibile rispetto ai concorrenti diretti. Anche la fluidità dell’esperienza utente lascia a desiderare, specie nelle giocate live, dove la poca reattività della piattaforma penalizza chi vuole piazzare scommesse rapidamente. Infine, l’offerta limitata dei metodi di pagamento rappresenta un altro aspetto negativo che compromette la qualità complessiva di Winhub. Per questi motivi, consigliamo di guardare altrove se si cerca un'esperienza di gioco più completa e soddisfacente.

● ● ●

Domande Frequenti

Winhub è sicuro?

Sì, Winhub è un operatore sicuro e regolarmente autorizzato in Italia con licenza ADM numero 15465, garanzia di affidabilità, protezione dati personali e tutela del gioco responsabile.

Perché scegliere Winhub?

Winhub è consigliato principalmente per l’elevato numero di sport (oltre 30) e per la sezione casinò, ben fornita di giochi con provider noti come Pragmatic Play ed Evolution.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Winhub?

Winhub dovrebbe introdurre un bonus benvenuto, migliorare fluidità e reattività della piattaforma, soprattutto nelle scommesse live, e aumentare il numero dei metodi di pagamento disponibili.