SI RIPARTE DA QUI

Violamania: ancora poco gioco, ma un carattere infinito e un fenomeno in porta. È nata la Fiorentina?

C`è un verbo specifico a Firenze che designa chi, in ogni situazione e indipendentemente dalle circostanze, ha di che lamentarsi anche quando non ce ne sarebbe bisogno: bubare. Ecco, nonostante in riva...