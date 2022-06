Lele Adani alla Rai torna sulla risposta polemica fornita da Donnarumma nel post partita di Germania-Italia: “Mi aspetto che la cosa si sistemi. Si può analizzare la cosa in modo diverso. Donnarumma ha sbagliato un po' troppi palloni dietro e quando fai un determinato tipo di giocata devi essere sicuro che i giocatori siano messi bene per ripartire. Il giocatore messo bene era Bastoni, non cerchi una forzatura. Nel rivedere questa azione si renderà conto di aver forzato non solo in campo ma anche fuori dl campo".