Ag. Liberali: "Atalanta e Fiorentina? Ci sono tante squadre, interesse fa piacere"

LIBERALI CHIEDE SPAZIO: SI MUOVONO ATALANTA E FIORENTINA

può lasciare il, l'agente non chiude: "".Nonostante le buone prestazioni durante la tournée estiva negli USA agli ordini di Paulo Fonseca, il fantasista classe 2007 dei rossoneri non è riuscito a trovare l'esordio in partite ufficiali con la prima squadra. Non solo, dalla fine di ottobre non gioca neanche più con Milan Futuro, la formazione guidata da Daniele Bonera militante in Serie C, ed è tornato a giocare con la Primavera tra campionato e UEFA Youth League.

Una gestione che il giovane non si aspettava e nel frattempo si sono rincorsi i rumors sul suo futuro. Complice anche il contratto in scadenza nel 2006, Liberali è finito nel mirino di diversi club italiani, su tutti, e il suo agente non ha chiuso del tutto la porta a questa opzione., agente di Liberali, ha parlato così a Radio FirenzeViola: "Quando c'è un talento del genere è facile parlarne.. Lui ha già dimostrato qualcosa, ma facciamogli fare ancora qualche step.

Come caratteristiche è un esterno d'attacco, che gioca tra le linee, che parte a destra per rientrare sul mancino e che ricorda quindi un po' Foden. Ancora è tutto aperto sul suo futuro, non precludo nulla. Vi posso dire che non abbiamo mai parlato con la Fiorentina con Liberali, ma immagino che i viola lo apprezzino".