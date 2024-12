Youth League, finito il girone: flop Milan, nessuna come l'Inter. Com'è andata per le italiane

Getty Images

Con le tre partite andate in scena oggi, la versione giovanile per squadre Under 19 della Champions League. Anche qui, come accade anche per la versione dedicata alle prime squadre, le partite disputate da tutti e 36 i club hanno contribuito a formare un'unica grande classifica che porta le prime 22 squadre direttamente ai playoff in cui entreranno anche le società che arrivano dal "cammino dei campioni".(il Sassuolo nel percorso dei campioni ndr.)si è rivelata essere addirittura la miglior formazione per distacco dell'intero torneo. Unica a punteggio pieno con 6 vittorie su 6, miglior attacco con 19 gol segnati e una media di più di 3 gol a partita battendo anche Arsenal, Leverkusen e Manchester City.Con i nerazzurri che avranno l'accoppiamento più favorevole ai playoff ci saranno anchedi Bosi, 12 punti frutto di 4 vittorie (3 nelle prime 3) e 2 sconfitte contro Real Madrid e la sorpresa Stoccarda, e ladi Magnanelli, che ha chiuso con 11 punti e un percorso altalenante fatto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta (sempre contro lo Stoccarda).

Le due deluse e di conseguenza eliminate dal torneo sono invece ile soprattutto il. Gli emiliani dihanno chiuso negli ultimi posti in classifica con un totale di soli due punti conquistati frutto di 2 pareggi e 4 sconfitte, molte di misura ma comunque pesanti. Fra rumore invece l'eliminazione dei rossoneri di Federico Guidi che hanno potuto schierare Camarda all'esordio contro il Liverpool (pareggio) e che hanno in rosa talenti come Liberali, Comotto e Maximilian Ibrahimovic. Fatale la sconfitta per 3-1 subita oggi in casa contro la Stella Rossa già eliminata.