In giro c’è ancora chi non ci crede. Chi è convinto che non può essere vero, che è tutta una bufala “per vendere giornali e fare audience in tv” (un vecchio adagio) oppure perché la Juventus non fa follie di questo tipo, gli Agnelli sono spilorci, bla bla bla…



E poi ci sono loro, quelli che gufano, che stanno sperando che non si avveri, quelli che “ma figurati se va alla Juve, che le Champions le sa solo perdere”, e arrivano persino a ipotizzare l’aggiottaggio dopo il balzo in Borsa del titolo Juve, come se le notizie di calciomercato non fossero mai esistite prima e i giornali non le facessero girare. Una notizia come questa, poi...



C’è pure chi l’ha buttata sul piano sindacale, tipo il biglioso operaio FCA di Pomigliano d’Arco (“Agnelli compra Ronaldo e a noi operai non dà manco un centesimo di aumento), c’ha pensato il collega Cruciani a rispondergli a tono: “L’avesse preso il Napoli avresti già messo la bandiera sul balcone”. Non succede, ma se succede…



Ricordate cosa vi scrissi? Non so se Cristiano Ronaldo arriverà alla Juve, ma una cosa è certa: la Juventus proverà a prenderlo. La scorsa settimana, avete potuto constatare da soli cos’è successo.



L’assordante silenzio delle parti in causa è di sicuro la migliore prova e garanzia di quanto sta bollendo in pentola. Adesso serve solo 'halma' e sangue freddo. Pazientare, e soprattutto avere fiducia.



Perché è tutto vero.



Cristiano Ronaldo vuole andare via dal Real Madrid e venire alla Juventus. Non c’è rilancio del Manchester United che tenga, non c’è proposta del PSG che possa convincerlo: Cristiano ha scelto la Juve. Vuole solo la Juve. E la Juve, da Agnelli e John Elkann in testa, vuole lui.



Ma se è tutto fatto e lui ha scelto la Juve, perché non lo annunciano ancora? Perché non arriva?

Perché Agnelli sta portando via al più prestigioso club del mondo il giocatore più forte del mondo, e tutto questo a Florentino Perez non fa di sicuro piacere. Trattasi di prestigio, che va difeso e tutelato.

Non è un'operazioncina da nulla, come tale richiede il suo tempo, quello necessario per chiuderla con tutti gli annessi e connessi e farla digerire a quelli di Madrid. Digestione lenta e difficile, pare.



Perez non alzerà il prezzo, non eserciterà come spera qualcuno la super clausola da 1 miliardo (che nessuno gli pagherebbe) e non impedirà a Cristiano - dopo tutto quello che gli ha fatto vincere - di andarsene dove vuole, desidera solo non uscirne male. Lasciamogli dunque il tempo per mettere in atto la migliore exit-strategy, anche perché i rapporti tra Real e Juventus sono buoni, e vanno mantenuti tali, per tante ragioni.



Anche se questo, mi rendo conto, accresce l'ansia. Ricordo che si manifestò uguale, da gennaio a giugno, per Emre Can: non c'era rassicurazione che tenesse per i milioni di San Tommaso in bianconero, le loro convinzioni motivate con assurdi scenari di mercato, tutti inventati, valevano più di ogni notizia. Adesso Can è arrivato e la sua presentazione sta passando quasi sotto silenzio, oscurata dall'ansia al cubo per l'arrivo di Ronaldo. E basta un sito sconosciuto che millanti un rilancio dello United per aumentare tachicardie e angosce. "Vedrai che ce lo fregano", "Marotta è capace solo a prendere parametri zero", “Finirà come per Witsel e Draxler”... come vi conosco. Al momento il leit motiv più ricorrente è però questo: "Mendes e Ronaldo ci stanno usando".



Se solo Mendes stesse provando ad usare la Juventus per spuntare un ingaggio plurimiliardario dal Real, con la Famiglia Agnelli avrebbe chiuso per sempre. Dopo quel famoso incontro/colloquio di 7 ore alla Mandria nella villa di Andrea, con Elkann presente, il sospetto di un raggiro lo escludo categoricamente. Vero che nel calcio, e in particolare in trattative di mercato, tutto è possibile, ma stavolta tenderei ad escludere clamorose inversioni ad U. Non fosse altro per i quasi 30 milioni che proprio Mendes desidera incassare per il “disturbo”.



La Juventus è stata brava a tenere nascosta questa operazione per così tanto tempo, e giustamente prosegue con la strategia del silenzio. E al Real, che la settimana scorsa ha smentito con 2 comunicati distinti i possibili acquisti di Neymar e Mbappè, cosa gli costava produrne un terzo smentendo altrettanto il possibile addio di Ronaldo, forte di un contratto che lo lega fino al 2021 alla Casa Blanca? Invece, silenzio pure a Madrid. Anzi, continui contatti con Jorge Mendes, che gli ha comunicato ufficialmente la decisione presa da Ronaldo di andarsene alla Juventus. Perez pretende che Cristiano lo ammetta pubblicamente, non e' escluso che lo faccia.



Non ci immaginavamo mai che capitasse, invece sta per accadere. Bisogna solo avere fede, e soprattutto riporre fiducia nella società. L'ora sta per scoccare, non saprete né quando né come, ma accadrà. Tenetevi liberi.