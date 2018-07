QUESTO VIDEO

CON MANDZUKIC

E VIDA

SUL TAVOLO CHE CANTANO

È ARTE PURA. pic.twitter.com/VBjotOR6e5 — asia infame ; (@mandvzukic) 7 luglio 2018

Il messaggio forte e chiaro per colui che da tutti, tra Croazia e Torino, è considerato il guerriero per eccellenza. I tifosi non vogliono separarsi da lui, nemmeno sotto il pressing del Manchester United, pronto ad un'offerta da 30 milioni di euro. Nel mentre, Mandzukic, festeggia la semifinale mondiale con la Croazia, in un modo decisamente speciale: