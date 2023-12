In Bundesliga sono 17 gol in 13 partite, in stagione sono 19 su 15. Questo lo score di Serhou Guirassy, bomber rivelazione dello Stoccarda. Una vena realizzata che ha attirato su di sé i riflettori di tutta l'Europa che conta, Juve inclusa: osservatori al lavoro, intermediari pure, riflessioni in corso.