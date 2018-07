Il Mondiale con il Portogallo si è chiuso come la prima stagione al Milan per André Silva: senza gioie e con un ruolo tutt'altro che centrale. Solo 118 i minuti complessivamente messi assieme dal 9 rossonero nella spedizione di Russia, una sola presenza da titolare con l'Iran e nessuna azione da segnalare: ultimo il suo ingresso nell'ottavo con l'Uruguay, senza riuscire a dare la scossa ai compagni per la rimonta. Inevitabile lo sconforto e anche un pizzico di fastidio nel rimandare i discorsi sul proprio futuro al Milan: "Ora non è il momento di parlarne", ha risposto a Premium Sport.



IDEE CHIARE - Dubbi per André Silva, meno per il Milan che nelle ultime settimane ha stabilito in maniera netta la propria linea sull'ex attaccante del Porto: può partire, ma solo a fronte di un'offerta che garantisca plusvalenza al club rossonero dopo i 38 milioni investiti la scorsa estate. Lo ha ribadito recentemente Mirabelli, ma si tratta di uno scenario che al momento risulta estremamente lontano: puntando sull'ottimo rendimento di Silva con la maglia della propria nazionale, il Diavolo contava che il Mondiale potesse rivalutare il cartellino del giocatore e convincere i club che hanno mostrato interesse negli scorsi mesi, grazie anche all'ausilio del potente agente Jorge Mendes, a compiere un passo deciso per l'attaccante, ma causa scarso impiego e prestazioni non eccelse l'obiettivo non è stato raggiunto. Per questo ora il Milan si sta concentrando sulle uscite di altri due centravanti, Bacca e Kalinic, per incassare in ottica Fair Play Finanziario e per assicurarsi un budget da sfruttare per regalare a Gattuso un altro attaccante da affiancare a Cutrone e, appunto, André Silva. Che nel frattempo nicchia, conscio tuttavia che il proprio futuro, salvo imprevisti o colpi di coda del proprio agente, appare già ben delineato.



