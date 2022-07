Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui si è soffermato su Kristjan Asllani., giocatore che ha allenato nella passata stagione e nuovo acquisto dell'Inter: "Si vedeva che aveva qualcosa in più degli altri. Fin da subito mi hanno colpito le sue doti morali. È nato per giocare a calcio perché non ha grilli per la testa, non è tatuato, non dice mai una parola fuoripista. È sempre concentrato ed è una soddisfazione allenarlo: cosa gli dici fa, senza che tu debba ripeterglielo il giorno dopo. Può migliorare fisicamente, deve ancora formarsi ma quanto a resistenza ha qualità importanti. Sui piedi, poco da dire: calcia di destro o di sinistro, batte i rigori e tira benissimo gli angoli".