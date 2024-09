Getty Images

Odio-amore.senza mezze misure: o li ami o li odi. Anche agli occhi dei. Dove il centravanti belga ha giocato soltanto da avversario, al contrario dell'allenatore che ha vinto 3 Scudetti sulla panchina bianconera. Senza dimenticare la Champions League, la Coppa Uefa, i 5 Scudetti, la Coppa Italia e le 4 Supercoppe italiane conquistate da calciatore della Juventus.: la prima nella stagione 2019/2020 perdendo contro Sarri con gol di Ramsey e Dybala; la seconda nella stagione successiva pareggiando 0-0 nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, quella delcon qualificazione ottenuta dalla squadra di Pirlo grazie al successo per 2-1 all'andata a San Siro; la terza sempre nel 2020/2021 vinta per 3-2 dai bianconeri con le reti di Cristiano Ronaldo dopo la respinta di Handanovic sul rigore battuto dallo stesso CR7,

: 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte in 12 sfide con 3 gol segnati;: uno nel 3-2 in campionato già raccontato in precedenza e l'altroinsieme a Cuadrado. Vittima di ululati razzisti da parte di una parte del pubblico juventino, in seguito Lukaku vennecon gol-qualificazione di Dimarco.

- Dopo il divorzio al veleno con i nerazzurri,per la gioia dei tifosi bianconeri, sempre contrari al possibile arrivo di Lukaku.- Intanto, passando dal 3-4-2-1 al, arrivato per 30 milioni di euro dal Manchester United.