La moglie di Filippo Inzaghi, Angela Robusti, si è raccontata e ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i segreti della sua bellezza e della serenità trovata dal compagno, l'ex alttaccante del Milan e oggi allenatore del Benevento.



IL FISICO - “Ho sempre praticato molto sport in passato: dalla ginnastica artistica all'atletica e alla danza. Ora vivo di rendita. Amo camminare nella natura. La palestra? Non fa per me! Per 3 volte alla settimana mi dedico al gyrotonic, una sorta di pilates che aiuta a tonificare i muscoli. E poi, mi alleno camminando veloce, percorrendo dai 10 ai 15 km. Adoro praticare sport all'aria aperta!".



NIENTE BRESAOLA - “Sfatiamo un mito: non mangia la bresaola da circa un anno! Tutti gli atleti in genere hanno un'alimentazione estrema. E una volta abbandonato l'agonismo fanno fatica a riabituarsi anche a una pasta al ragù. Da quando ha smesso di essere un atleta professionista ci ha impiegato diversi anni per riabituarsi”.



SEGRETO DI BELLEZZA - “Curo molto la mia persona e scelgo con accuratezza ogni cosa. Faccio profumi con prodotti naturali e le maschere per il viso. A volte le sperimento anche su Filippo e su Matilde, la nostra cagnolina (sorride). E poi adoro le tisane”. E il fisico non