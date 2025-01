Araujo rimane al Barcellona: ufficiale il rinnovo pluriennale

"Ilhanno raggiunto un accordo per estendere il contratto del giocatore, legandolo al club fino al".Comincia così il comunicato attraverso il quale i blaugrana danno conto della permanenza del difensore uruguayano, oggetto di voci di mercato in ottica Juventus nelle ultime settimane."Il difensore centrale ha messo la penna su carta questo giovedì in un evento a cui si sono uniti il ​​presidente del club Joan Laporta, il primo vicepresidente Rafa Yuste e il direttore sportivo Anderson Luis de Souza Deco".

Il classe 1999, promosso a secondo capitano della squadra di Hansi Flick, è rientrato da un infortunio patito in estate in Copa America e si è subito mostrato entusiasta del rilievo mantenuto nei meccanismi della squadra fresca vincitrice della Supercoppa Spagnola. Nel frattempo,