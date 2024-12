Atalanta-Cesena pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata 1 + Over 3,5

2.55 MAGGIORATA A 2.75 ▶

* Maggiorata di Bwin sottoposta a variazioni, si consiglia di visitare il sito dell'operatore.

Pronostico Atalanta Cesena: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, l'Atalanta vincerà e si qualificherà ai Quarti di Finale. Troppa la differenza di qualità con il Cesena a cui servirà un miracolo per portare la 'Dea' anche solo ai Supplementari. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 18:30, andrà in scena Atalanta-Cesena, sfida valida per gli Ottavi di Coppa Italia. Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookmaker sul possibile risultato esatto della sfida di Bergamo, di seguito trovi laEcco invece le quote di Atalanta-Cesena di diversi operatori:Entrambe le squadre si presentano al match reduci da una vittoria. L'Atalanta ha conquistato un prezioso 1-0 in trasferta contro il Cagliari, mentre il Cesena, militante in Serie B, ha superato il Cosenza con un 2-1 tra le mura amiche.. Oltre alla differenza di categoria, la Dea sta vivendo un grande periodo di forma (soprattutto tra le mura amiche) e sembra inarrestabile.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa Nazionale Italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Cesena? Il parere dei bookies

La squadra di Gasperini sta vivendo un periodo estremamente positivo con ben 10 vittorie conquistate nelle ultime 11 partite. Secondo un'analisi accurata, i bookmaker individuano come. La quota più alta per questo esito è offerta da Betsson a 7.50, seguita da GoldBet a 7.25 e Betway a 7.16.

● ● ●

Atalanta Cesena: i precedenti

Atalanta Cesena: le probabili formazioni sulla sfida di Coppa Italia

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Le due squadre si sono affrontate 31 volte nella loro storia. Il bilancio è nettamente favorevole all'Atalanta, con 14 vittorie contro le 2 del Cesena, mentre i pareggi sono 15. L'ultima sfida risale alla 33^ giornata del campionato di Serie A 2014-15, terminata con un 2-2.Le possibili scelte dei due allenatori in vista del match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia:: Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. All. Gasperini.: Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. All. Mignani.La sfida tra Atalanta e Cesena sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Play. I tifosi potranno seguire il match comodamente da casa, sia in TV che online, per non perdersi nemmeno un momento della partita.